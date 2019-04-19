Біг по колу: в Україні твориться неймовірне

Напередодні другого туру президентських виборів в Україні твориться щось неймовірне, але добре зрозуміле. Поки команди претендентів узгоджують умови дебатів на столичному стадіоні «Олімпійський», українські суди, ніби прокинувшись від важкої сплячки останніх п’яти років, штампують одне рішення за іншим, повертаючи країну в 2014-й рік.

З в’язниць виходять люди, підозрювані у співпраці з Москвою, закриваються справи проти проросійських пропагандистів, знімається арешт з майна Януковича-молодшого — і це тільки початок, адже другого туру виборів ще не було! У кулуарах влади вже кажуть, що незабаром буде рішення Конституційного суду, яке поставить під сумнів люстрационное законодавство, — і тоді чиновники часів Януковича зможуть з полегшенням повернутися в свої кабінети.

Багатьом може здатися, що суди діють подібним чином мало не з схвалення можливого переможця президентських виборів Володимира Зеленського. Але, думаю, шоумена про них навряд чи інформують. Судова система просто перебудовується під ситуацію і розчищає майданчик для чергової зміни еліт.

Адже цих управлінських еліт в Україні насправді всього дві. Обидві вийшли з пальто другого українського президента Леоніда Кучми, але одна здебільшого орієнтується на центр і захід країни і декларує прихильність західних цінностей та відродження українського культурного світу, а інша зорієнтована на схід і південь України. І якщо раніше головним гаслом цієї другої еліти була непорушна дружба з Росією і збереження позицій «русского мира», то після початку війни ці ідеологеми сховалися за розмовами про зубожіння населення, корупції і високих тарифах.

Перша еліта — це Ющенко, Порошенко, Тимошенко, Турчинов, Парубій. Друга — сам Кучма, Янукович, Азаров, Льовочкін, Бойко. Сам Зеленський ні до однієї з еліт, зрозуміло, не належав — він розважав обидві. Але у разі обрання президентом комедіанта доведеться керувати країною за допомогою однієї з еліт. Тому що можна обрати президентом головна дійова особа «95-го кварталу», але неможливо з допомогою колег Зеленського замістити управлінський апарат.

Судді, більша частина яких з різних причин була прихильниками «другий» еліти, просто розчищають простір для зрозумілих людей. І вони діють у зрозумілій логіці. Поразка Порошенко — незалежно від ставлення до особистим якостям чинного президента — означає поразку «еліти Майдану», відхід з влади навіть тих її представників, хто сьогодні працює на провал глави держави з особистих або політичних мотивів.

Але комусь таки доведеться керувати країною. Балотуватися в парламент, формувати уряд, писати закони і розпорядження, займатися аналізом ситуації, вести переговори. Виборець, як відомо, може обрати президентом чи депутатом кого завгодно — але навчити науці управління своїх обранців він не в змозі.

А це означає, що в разі поразки Порошенко висуванці обох Майданів змушені будуть поступитися влада якщо не своїм колишнім опонентам, то другого ешелону «регіоналів» і чиновників домайданных часів. Один з моїх читачів, прихильник Володимира Зеленського і виходець з хорошої сім’ї недавнього минулого, прямо порадив припинити ставити клеймо на колишніх політиків з Партії регіонів — якщо вони не крали і не вбивали, зрозуміло. І в цьому є логіка моменту. Те, що виборець Володимира Зеленського може сприймати як заміну старого особи новим, в управлінській практиці може призвести до перестановки знайомих еліт. Простіше кажучи, еліта Майдану і що приєдналися до неї попутники з колишнього «регіонального» табору зміниться елітою Антимайдана і приєднаними до неї попутниками з табору «помаранчевих». І це — при всій ексцентричності того, що відбувається, нагадує швидше біг по колу, ніж рух вперед.

Віталій Портников