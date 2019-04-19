За оборону у Зеленського буде відповідати Апаршин, який працював у Азарова

В команду кандидата в президенти Володимира Зеленського увійшов Іван Апаршин, який був екс-начальником управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату КМУ при прем’єр-міністрі Миколі Азарові.

Зеленський заявив, що в разі його перемоги міністром оборони стане Іван Апаршин.

«Сфера безпеки і оборони — це сфера відповідальності президента. Рішення в області оборони будуть відповідальними і детально обгрунтованими. Українська армія буде професійною і добровільної. Воно буде посилено сучасною системою територіальної оборони і активно діючим резервом. Ми залучимо до управління Збройних сил бойових офіцерів, здатних перемагати, а найголовніше — зберегти життя солдата. Державне оборонне замовлення та фінанси Міністерства оборони будуть максимально відкритими. Ви в режимі реального часу зможете контролювати ефективність використання кожної копійки, які ви і ми з вами виділяємо на оборону і безпеку. Я гарантую це. Ми з вами змінимо підходи до забезпечення солдата. Солдат буде озброєний солдат буде мотивований, солдат буде підготовлений», — сказав Апаршин.

Варто нагадати, що в 2010-2011 Апаршин був начальником управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. У 2011-2014 — був заступник директора департаменту фахової експертизи, начальником управління експертизи у сфері безпеки і оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів України при прем’єр-міністрі Миколі Азарові.