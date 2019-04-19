Коломойський пояснив, чому Порошенко вирішив націоналізувати ПриватБанк

За версією олігарха, Порошенко хотів отримати акції «1+1»

Олігарх Ігор Коломойський розповів, у чому була вигода президента України Петра Порошенка при націоналізації Приватбанку. Про це він повідомив в інтерв’ю «Економічній правді».

Він розповів, що Валерія Гонтарєва, яка на той час очолювала НБУ, і Катерина Рожкова — заступник голови НБУ, доповіли Порошенко, що в заставах Приватбанку є акції «1+1 Продакшн».

За словами Коломойського, до цього Порошенка з 2015 року вів тривалі переговори з Ігорем Суркісом про те, щоб купити у нього 25% акцій телеканалу, і був готовий заплатити близько 200 млн доларів.

Коломойський стверджує, що Гонтарєва запропонувала «забрати » ПриватБанк», що дозволило б Порошенко отримати блокуючий пакет.

«Але «1+1 Продакшн» — це не компанія, на якій ліцензія, а яка просто робить контент. Це звичайна продюсерська компанія. Його неправильно інформували, він не розібрався», — сказав Коломойський.

Він пояснив, що в 2016 році після націоналізації Приватбанку Порошенко «нічого не отримав»

«Коли розібралися, що це не те, за чим вони йшли, то Порошенко так кричав на Гонтареву, що викликали швидку допомогу… Порошенко обдурили. Замість того, щоб нормально купити у Суркісів пакет акцій, він в блуд вліз», — резюмував олігарх.