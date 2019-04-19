«Мажор» Олексій Кавылин рветься очолити Податкову службу: «елітні авто і мільйони доларів»

Начальник фіскальної служби Київської області Олексій Кавылин претендує на посаду керівника Державної податкової інспекції. 35-річний Кавылин є одним із семи кандидатів на посаду глави ДПС, які пройшли перший тур. Подробиці про таку стрімку кар’єру топ-податківця та «мажора» розкрив ресурс Компромат.leaks.

За даними проекту, Кавылин є неформальним зятем екс-губернатора Запорізької області, колишнього начальника охорони Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції і згодом міністра транспорту Євгена Червоненка.

«Довгий час Кавылин намагався цю інформацію приховати. Лише в декларації за 2018 рік він наважився вказати Олександра Червоненко як «особу, з якою разом проживає, але в шлюбі не перебуває», — зазначає ресурс.

Офіційно статус Кавылина «не одружений».

Кар’єру молодий чиновник почав робити в оточенні Юрія Бойка, який у 2004 році взяв його помічником голови правління НАК «Нафтогаз» навіть без диплома про вищу освіту. З 2006 року Кавылин почав працювати на бізнесмена, політика-регіонала Володимира Продивуса, якого в ЗМІ називають відомим кримінальним авторитетом.

У 2013 році Кавылин став спочатку помічником народного депутата від БЮТ Лідії Котеляк, а трохи пізніше — заступником директора Департаменту Міністерства доходів і зборів.

З приходом нової влади в 2014-му він очолив фіскальну службу в Запорізькій області, звідки перебрався в Київ.

«Про його фінансовий стан писати немає сенсу, адже там — елітні машини, квартири і мільйони готівки», — нагадує сайт.

У ЗМІ Кавылина називають доларовим мільйонером. Незважаючи на відносно скромну декларацію, вважається, що він розвиває бізнес через брата і батька. Наприклад, Кавылин-батько придбав і подарував синові-податківцю 5-кімнатну квартиру в одному з нових РК.

Кандидати на посаду голови ДПС будуть здавати іспит на володіння іноземною мовою. Далі їх будуть чекати тестові завдання на знання законодавства та ситуативні рішення, а також вони будуть проходити співбесіду з серією запитань і відповідей.

Крім Кавылина, на посаду претендують: Сергій Верланов, Марія Данюк, Петро Кулик, Дмитро Олексієнко, Сергій Острович Сергій Пєтухов.