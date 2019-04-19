«Не вірять навіть західні області»: Рибчинський попередив українців про найдраматичнішої ночі в історії

До останнього моменту інтрига цих виборів в країні буде тільки загострюватися.

Так, у понеділок КМІС оприлюднив результати опитування в пропорції 70/30 на користь нового обличчя в політиці. А через день з’явилася вже нова соціологія, демонструє зовсім іншу пропорцію – приблизно 60/40 на користь все того ж кандидата. Про це заявив депутат Верховної Ради Євген Рибчинський, передає УП.

Має відбутися нове чудо, щоб за два дні додалося 10%.

Очевидно, що провести дослідження за 2 дні просто неможливо. Просто не існує такої бази і технології, яка дозволяла б так швидко працювати по країні.

«Але цей маніпулятивний вкидання тим не менш зіграв свою тонізуючу роль і прихильники одного з кандидатів миттєво піднеслися духом донеможна», — зазначає Рибчинський.

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У ЗМІ почастішали заголовки на кшталт: «Розрив між кандидитамы динамічно скорочується».

Однак, численні коллцентры по країні фіксують зовсім іншу динаміку. Вона показує, що навіть західні області України вже не вірять в перемогу досвідченого кандидата від влади і хочуть бачити зміни в країні і нові обличчя в політиці вже найближчим часом.

А інтрига полягає в тому, що між оприлюдненням екзит-полів в 20.00 21 квітня і оголошенням результатів народного волевиявлення вдень 22 квітня, може бути драматична за своїм напруженням ніч і курйозний ранок.

І чинний гарант буде боротися до кінця і його оточення може показати себе у всій красі. Хтось втече з валізою готівки, хтось від імені всієї армії оголосить, що не збирається присягати президенту.

«У будь-якому випадку, залишається тільки сподіватися на зміни на краще», — підсумував Рибчинський.

Нагадаємо, у Порошенка підтвердили, що бояться Зеленського.

Як повідомляв Hyser, в мережі спливла правда про велику трагедію на президентських виборах в Україні.

Також Hyser писав, що Зеленський розкрив таємницю Порошенко в онлайн-тесті.