Лікарі пояснили, чому біль у горлі не можна лікувати льодяниками

Британські лікарі розповіли, чому біль у горлі не можна лікувати льодяниками.

Більш того, це може бути небезпечним для вашого здоров’я, пише Хроніка.інфо.

Так, на думку медиків, ліки сприяють виникненню стійких до антибіотиків мікроорганізмів. Крім того, льодяники можуть бути ефективні тільки при лікуванні бактеріальних інфекцій, але не вірусних.

«Наша робота ставить під сумнів доцільність лікування ангіни за допомогою цих медикаментів, особливо враховуючи вірусний характер захворювання», – заявив учений Адріан Шепард.

На думку медиків, самовільне лікування хворих застудою та іншими захворюваннями призводить до того, що бактерії починають мутувати і виробляти стійкість до поширених ліків. У багато льодяники від болю у горлі додають антибіотичні складові, проте їх концентрація дуже мала, щоб побороти хворобу.

Нагадаємо, що лікарі розповіли, чому болить горло і назвали шість причин.

Так, однією з найчастішою біль у горлі є біль на тлі інфекцій в організмі.

Оториноларинголог Євдокимова Марія назвала основні причини болю в горлі, не включаючи хронічні захворювання.

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І перше — це вірусні інфекції такі, як вірусний фарингіт. При ньому спостерігається помірне почервоніння горла, може виникнути температура, нежить. Людина відчуває помірний біль в горлі. Лікування – усунення симптомів.

Наступна причина — ентеровірусна інфекція. Це герпангіна (не плутати з вірусом герпесу) і ентеровірусний везикулярний стоматит (синдром «рука-нога-рот»), при наявності цих хвороб є зазвичай висока температура, ранки в роті, може бути висипання навколо рота, на долонях, стопах, на тілі. Лікування симптоматичне.

Ще однією причиною болю в голі є інфекційний мононуклеоз. У людини є нальоти в горлі на мигдалинах, висока температура, закладеність носа, збільшення лімфовузлів. Висока температура може спостерігатися протягом 10-14 днів. Викликається вірусом Епштейна-Барра. Лікування симптоматичне, при ускладненнях лікар може призначити антибіотик.

Аденовірусна інфекція. При даній інфекції у людини піднімається температура і утворюється нает на горлі, як при ангіні. Однак при цій інфекції є відмітна особливість – кон’юнктивіт. Може боліти вухо.

Бактеріальні інфекції. Стрептококовий фарингіт або тонзиліт. При цьому виникає сильний біль у горлі, підвищення температури (буває і без). Нежить і інші симптоми відсутні. Діагностувати інфекцію може стрептатест. Лікар призначає лікування – антибіотик.

Грибкові інфекції. Кандидоз порожнини рота — майже завжди виникає або у немовлят, яких у людей з істинним імунодефіцитом. При цьому спостерігається білий сирнистий наліт у роті, сильний біль.

Просто нальоти на мигдалинах не означає те, що є кандидоз. При кандидозі порожнини рота медик виписує протигрибкові препарати. При цьому нальоти на мигдалинах не означає, що у вас ангіна.

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