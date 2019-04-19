Медики озвучили причини запаморочення може бути симптомом серйозних захворювань

Причини «каруселей в голові» можуть говорити про симптоми серйозних захворювань, тому потрібно знати тип і характер цього стану, щоб вчасно діагностувати недугу.

В англомовних інструкціях виділяють 4 основних типу запаморочення, повідомляє 24tv.

1) даний запаморочення (вертиго).

Симптоми: відчуття руху навколишніх предметів або самого пацієнта в просторі. Пацієнти образно називають стан: «центрифугою», «вертольотом», «каруселлю». Тривалість: від декількох секунд до декількох тижнів залежно від захворювання.

Причини: хвороба Меньєра, мігрень, захворювання стовбура мозку і мозочка, вестибулярних нейронів.

2) Передсинкопе.

Симптоми: переднепритомний стан з закладеністю і шумом у вухах, потемніння або побіління в очах, нудота, загальна слабкість. Тривалість: від декількох секунд до декількох хвилин.

Причини: частіше за все ортостатична гіпотензія та проблеми з серцем, наприклад, аритмія.

ПриватБанк оскандалився таємним списанням грошей: махінації з картами

Головне

3) Нестійкість.

Симптоми: похитування під час руху, часто посилюється з закритими очима або в темряві. У положенні лежачи запаморочення немає. Тривалість: під час ходьби.

Причини: захворювання мозочка, розлади глибокої чутливості.

4) Неспецифічне запаморочення.

Симптоми: відчуття тяжкості або порожнечі в голові, «туман» у голові, нудота. Зазвичай відчуття посилюються, коли ви пребываетет у стресових ситуаціях або в натовпі. Тривалість: від декількох секунд до декількох років.

Причини: тривожні, депресивні та соматоформні розлади.

Що не є причиною запаморочення? Вегетосудинна дистонія, дисциркуляторна енцефалопатія – такі діагнози існують тільки на пострадянському просторі і не визнаються світової неврологією. Міфічна «скутість судин шиї» також існує тільки в пострадянській школі. Синдром хребетної артерії і вертебрально-базилярна недостатність існують, але ставити такі діагнози тільки на підставі запаморочення та гіпоплазії хребетної артерії з діагностикою УЗД є помилковим.

Нагадаємо, лікарі розповіли, що відбувається в організмі, коли ми відчуваємо самотність.

Як повідомляв Hyser, експерти розповіли, як заснути за п’ять хвилин.

Також Hyser писав, що лікарі рассказалали, чим можуть закінчитися розвантажувальні дні для здоров’я.