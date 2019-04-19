Медики озвучили причини запаморочення може бути симптомом серйозних захворювань

Причини «каруселей в голові» можуть говорити про симптоми серйозних захворювань, тому потрібно знати тип і характер цього стану, щоб вчасно діагностувати недугу.
В англомовних інструкціях виділяють 4 основних типу запаморочення, повідомляє 24tv.
1) даний запаморочення (вертиго).
Симптоми: відчуття руху навколишніх предметів або самого пацієнта в просторі. Пацієнти образно називають стан: «центрифугою», «вертольотом», «каруселлю». Тривалість: від декількох секунд до декількох тижнів залежно від захворювання.
Причини: хвороба Меньєра, мігрень, захворювання стовбура мозку і мозочка, вестибулярних нейронів.
2) Передсинкопе.
Симптоми: переднепритомний стан з закладеністю і шумом у вухах, потемніння або побіління в очах, нудота, загальна слабкість. Тривалість: від декількох секунд до декількох хвилин.
Причини: частіше за все ортостатична гіпотензія та проблеми з серцем, наприклад, аритмія.
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3) Нестійкість.
Симптоми: похитування під час руху, часто посилюється з закритими очима або в темряві. У положенні лежачи запаморочення немає. Тривалість: під час ходьби.
Причини: захворювання мозочка, розлади глибокої чутливості.
4) Неспецифічне запаморочення.
Симптоми: відчуття тяжкості або порожнечі в голові, «туман» у голові, нудота. Зазвичай відчуття посилюються, коли ви пребываетет у стресових ситуаціях або в натовпі. Тривалість: від декількох секунд до декількох років.
Причини: тривожні, депресивні та соматоформні розлади.
Що не є причиною запаморочення? Вегетосудинна дистонія, дисциркуляторна енцефалопатія – такі діагнози існують тільки на пострадянському просторі і не визнаються світової неврологією. Міфічна «скутість судин шиї» також існує тільки в пострадянській школі. Синдром хребетної артерії і вертебрально-базилярна недостатність існують, але ставити такі діагнози тільки на підставі запаморочення та гіпоплазії хребетної артерії з діагностикою УЗД є помилковим.
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