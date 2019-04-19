Чоловік використовував трактор, щоб повернути скривджену жінку

Житель США використовував трактор для того, щоб зупинити свою дружину.

Подія сталася в штаті Флорида, передає портал Сьогодні. 64-річний американець використовував посварився зі своєю дружиною, та так, що дружина заявила, що готова розлучитися.

Коли вона повернулася додому за речами, віднесла їх у свою машину і збиралася виїхати, але шлях перегородив Денні Чи Стюарт. Він пробив огорожу трактором, а також під’їхав до автомобіля і вибив навантажувальними вилами скло задньої двері на стороні водія.

На місце була викликана поліція. При прибутті помічників шерифа американець зізнався, що дружина намагалася забрати майно, але не зміг сказати нічого конкретного. Американця звинуватили у збройному нападі з обтяжуючими обставинами.

Раніше ми розповідали ще одну курйозну ситуацію, що трапилася в небі. Літак британської авіакомпанії помилково доставив пасажирів в іншу країну призначення. Рейс прямував з Лондона в Дюссельдорф і виконав посадку в шотландському місті Единбурзі. Як зазначається, помилка сталася через те, що пілотам видали неправильний план польоту.

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Суспільство

А ось ботсванский льотчик навмисно скоїв жахливий вчинок і протаранив літаком власний будинок. Сталося це з-за скандалу з дружиною, після якого чоловік в серцях втік з житла. Потім подзвонив друзям, які перебували в цей момент у нього вдома, і запитав, де знаходиться дружина.

Запідозривши недобре, все в поспіху залишили приміщення, яке через кілька хвилин врізався лайнер розлюченого чоловіка. Як стало відомо, конфлікт пари трапився через народження майбутньої дитини. Деталі засобам масової інформації так і залишилися невідомі.

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Як повідомляв Hyser, Україна закрила пряме авіасполучення з Росією.

Також Hyser писав, що Чоловік під час церемонії врізався в закриту скляну двері.