У мережі показали сумні фото з санаторію в Криму: все гине

На популярному курорті Сімеїз в окупованому Росією Криму захворіли дерева і кущі ялівцю.

Про грибку, що вразив цілющі рослини, повідомляє блогер під ніком RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці у Twitter, передає портал ПубличныеЛюди.

За її словами, на можжевельниках з’явився грибок. При українській владі рослини обробляли, однак зараз окупанти не хочуть цим займатися. На її думку, найближчим часом рідкісні лікувальні рослини загинуть.

«Сімеїз. Прощай, українська протитуберкульозна здравниця і точніше — головний «доктор» ялівці ПБК. Ніхто не звертав увагу? Це грибок, який призводить до загибелі ялівцю!!! На обробку необхідні гроші не дадуть, видаленням уражених гілок займатися ніхто не буде», — пише блогер.

Свою посаду вона супроводила жахливими фотографіями хворих рослин. Користувачі не втрималися від сумних, їдких і гнівних коментарів.

Ялівець – досить рідкісний і корисний представник флори. Він наповнює повітря свіжістю і чистотою, оздоровлюючи уже тим, що просто росте поруч. Ялівець активно знищує шкідливі мікроорганізми, знімає головні болі, сприяє зміцненню нервової системи і повноцінному відпочинку. У Криму він ефективно використовувався для лікування складних захворювань органів дихання.

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Суспільство

Раніше в мережі з’явилася інформація, що з-за Керченського мосту у Криму спалахнув ще один конфлікт. Причиною скандалу стало відкриття залізничної розв’язки. Так, жителі окупованого Джанкоя розгнівані заявою росіян про те, що після відкриття залізничної частини Кримського мосту місто стане транспортним вузлом.

На обурливе заяву звернув увагу блогер під псевдонімом Кримський бандерівець, понад 5 років проживає в окупації.

«Окупанти повідомили, що «після введення залізничні гілки Кримського моста Джанкой знову стане центральним транспортним вузлом». Джанкой коментує: «Розвал і розруха. Джанкой був воротами Криму, а став ж*співай — такою і залишиться при РФ!!! Наддержава все своє населення раком ставить», — йдеться в повідомленні.

Цікавить місцевих жителів і питання, хто буде працювати на так званому вузлі зв’язку, адже половина людей до цього була звільнена.

Нагадаємо, Росія закриє Севморпуть від іноземних кораблів.

Як повідомляв Hyser, Кримський міст спровокував катастрофу в Керчі.

Також Hyser писав, що в Україні розкрили правду про конфлікт на Донбасі.