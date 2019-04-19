У Пентагоні підтвердили факт ракетних випробувань в Північній Кореї

У Пентагоні отримали доповіді про ракетні випробування в КНДР.



Міністерство оборони США отримує доповіді про ракетні випробування в Північній Кореї і може підтвердити той факт, що там дійсно мало місце тестування небаллистического зброї. Ряд заяв з цього приводу був озвучений в четвер в оборонному відомстві США.

“Ми інформовані про це доповіді, втім, немає коментарів розвиток”, – зазначив представник оборонного відомства США Чарлі Саммерс.

Разом з тим, пізніше в четвер в. о. міністра оборони Патрік Шенахен зазначив, що може підтвердити випробування в КНДР в середу. “Однак це була не балістична ракета”, – підкреслив він. Глава Пентагону також підкреслив, що дії Північної Кореї не призвели до будь-яких змін у плани військових операцій США в регіоні.

У середу офіційні ЗМІ КНДР заявили про ракетні випробування тактичної зброї. При цьому мова йшла, зокрема, про “потужний боєголовці”. Крім того, повідомлялося про присутність на випробуваннях глави Північної Кореї Кім Чен Ина. Це стало першим тестуванням ракетної зброї в КНДР після невдалих переговорів лідерів Північної Кореї і США в кінці лютого цього року в Ханої.