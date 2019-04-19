Харківська аптека вільно продавала наркотики: навіть копи не повірили своїм очам

Зараз активісти та просто небайдужі українці замальовують рекламу наркотиків на парканах і фасадах, а тим часом їх можна просто придбати в аптеці.

Про це повідомляє інформаційний портал «politeka».

Так стало відомо, що у Харкові в одній з аптек виявили більше двох тисяч блістерів медпрепарату з кодтерпином. Варто зазначити, що тут його продавали без рецепта.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Винним у скоєному загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Уляна Супрун розповіла, що дізнатися чи вживає людина наркотики можна тільки здавши аналізи в спеціальну лабораторію. Але не дивлячись на це, існує не так багато методів, які б могли дати достовірну і правдиву інформацію. І насправді не так багато лабораторій, які можуть надати цю достовірну інформацію, тому що не всі використовують такі методи.

Нагадаємо, що лікарі поділилися думкою, чи можлива в Україні легалізація марихуани. Про проблему висловився кандидат медичних наук Віктор Сидоренко, повідомляє УНІАН. Згідно його думку, легалізація канабісу в Україні повинна стосуватися тільки тяжко хворих і невиліковних пацієнтів. Причому навіть такі люди можуть мати доступ до наркотиків тільки під невсипущим контролем лікарів і представників правоохоронних органів.

Також портал «Акценти» писав, що тепер ввозити в Росію кокаїн, ЛСД та екстазі стало легально. Для того щоб ці наркотичні речовини використовувати в медичних дослідах. Про це в понеділок, 28 січня пише «Відкриття медіа». Так, стало відомо, що моз хоче дозволити легально ввозити цілий ряд наркотичних засобів. Серед них марихуана, гашиш, кокаїн, ЛСД та екстазі. А також інші препарати, які містять у собі компонент тетрагідроканнабінол. Цей компонент є діючою речовиною марихуани.

Нагадаємо, що експерти заявляють, що в Україні на сьогоднішній день оголошена епідемія ВІЛ. Згідно з даними за 2016 рік, 238 тисяч українців живуть з ВІЛ і кожен рік з’являється 5,2% нових випадків захворювань серед людей у віці від 15 до 24 років. Варто зазначити, що як і в інших державах, все більше дітей, які захворіли на ВІЛ в перинатальний період, досягають підліткового або юнацького віку.

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