Українці торгують рештками згорілого Нотр-Дама: «знімає прокляття і псування»

В Україні пропонують купити шматки і попіл згорілого Нотр-Дам де Парі.

Про це стало відомо з повідомлення «news_kiev» в соціальній мережі Instagram.

Так, на одному з безкоштовних сайтів з оголошеннями з’явилися лоти, в яких українці пропонують купити частині згорілого Нотр-Дам де Парі.

Автор оголошення вказує, що за 20 000 гривень готовий продати бажаючим уцілілі, але обгорілі дерев’яні шматки конструкції собору Паризької Богоматері. При цьому покупець може самостійно вибрати вага від 200 грам до 2 кілограм.

Як повідомляє автор оголошення обгорілі шматки взяті з внутрішньої частини собору. Для тих, хто хоче переконатися в достовірності частин, автор оголошення пропонує надати відео, як вилучалися ці частини після пожежі.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», почали розкриватися нові подробиці пожежі в соборі Паризької Богоматері. Так, самі співробітники зволікали і близько 20 хвилин намагалися самостійно зрозуміти чому спрацювала сигналізація. У прокуратурі міста Париж розповіли, що спрацювання сигналізації в Нотр-Дамі вперше відбулося у 18:20 за місцевим часом. Про це повідомляє Buzz Feed. Пожежників відразу ніхто не викликав. Перший дзвінок у рятувальну службу був зафіксований тільки чрезе 23 хвилини після того, як вогонь охопив всю верхню частину будівлі.

Нагадаємо, що символ Франції Собор Паризької Богоматері сильно постраждав від пожежі. Весь світ пропонує свою допомогу, щоб відновить архітектурна спадщина. Але, можливо у відновленні Нотр-Дама допоможе ігрова індустрія. Про це повідомляє інформаційний портал «popmech». На створення Собору Паризької Богоматері у французьких зодчих пішло майже 200 років. Його цифрову копію співробітники Ubisoft для гри Assassin’s Creed Unity створили за лічені місяці.

Також портал «Акценти» писав, що минулої ночі весь світ спостерігав, як язики полум’я пожирають всесвітньо відомий собор, оспіваний в романах, Собор Паризької Богоматері або Нотр-Дам-де-Парі. Історія цього храму налічує 855 років. В ній були як злети, так і періоди забуття споруди, але кожен раз воно залишалося в центрі уваги. Сьогодні Нотор-Дам-де-Парі вважається одним з найбільш відвідуваних історичних пам’яток Франції. Всередину собору заходять щодня від 30 до 50 тисяч туристів. Саме Собор Паризької Богоматері отримав статус символу Парижа поряд з Ейфелевою вежею.

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