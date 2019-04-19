Гройсман розповів, що станеться після перемоги Зеленського: «це буде успіх»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив свою думку про той, що буде з парламентом після виборів президента України і перемоги Володимира Зеленського.

Про це прем’єр розповів журналістам на зустрічі в Маріуполі.

Так Володимир Гройсман розповів, що в разі обрання президентом України Володимира Зеленського і Верховна Рада, і Кабінет міністрів буде працювати в колишньому режимі.

«21 квітня українські громадяни оберуть того, кого вважатимуть за необхідне, і це буде відповідати їх бажанням. Тому законно обраний президент буде працювати і з парламентом, і з урядом, і навпаки», – розповів Гройсман.

Також він зазначив, що спочатку потрібно дочекатися результатів виборів. І не слід робити поспішних висновків.

«Найголовніше, що країна у нас одна і всі гілки влади мають працювати на успіх України», – підсумував Гройсман.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийшов на засідання Кабміну з добової неголеною щетиною на обличчі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова аналітичного центру «Инполит» Сергій Биков. За словами Бикова, Гройсман енергійно проводить засідання в стилі звіту. «Він розслаблений. Йому легко. Він говорить про плани на майбутнє. Все класно. Тільки Володимир Борисович не говорить головного — його Кабмін вже збирає речі», — додає політконсультант.

Нагадаємо, що незабаром на українців чекає чергове підвищення тарифів. Так, незважаючи на обіцянки багатьох політиків про те, що вони знизять ціну на газ коли прийдуть до влади це не представляється можливим до виконання, так як постанова Кабміну про зниження ціни на газ суперечить деяким іншим його постановам. Про це розповідає керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов. Так, вже в травні цього року українці побачать у своїх платіжках нові ціни на газ.

Також портал «Акценти» писав, що відомий політолог розповів, як надійде кандидат Зеленський, якщо виграє президентські вибори. Про це розповів політолог Руслан Бортник, пише POLITEKA. Новий президент буде діяти досить швидко, рішуче і жорстко – і все для того, щоб «не втратити» і парламентські вибори. Нагадаємо, що недавно з’явилася заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що він не збирається у відставку до виборів Верховної Ради, і що «вибори Президента — не привід для відставки прем’єра».

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