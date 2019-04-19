Росія давиться жовчю і завдає Україні новий удар: перекриті вкрай важливі постачання, подробиці

Росія розширила перелік товарів, які підпадають під заборону ввезення і вивезення з території Росії. Так нещодавно стало відомо, що країна-агресор вирішує питання про заборону експорту в Україну нафти і нафтопродуктів. Про це розповів прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Він розповів, що вивозити нафту та нафтопродукти з території Росії можна буде тільки після отримання спеціального дозволу. Зараз складається список товарів, які з 1 червня можна буде вивозити в Україну тільки після отримання спецдозволу. У цей список включена вся продукція нафтопереробної промисловості Росії і паливно-енергетичного комплексу. Так в список входять вугілля, нафту, нафтопродукти та інші товари.

Крім того, Медведєв розповів, що також був розширений список товарів і продуктів, які заборонені до ввезення в Росію з України. Зараз у список вносяться продукція машинобудування, легкої промисловості, металообробки. Вартість цих товарів у минулому році становила 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що в Білорусі та Казахстані відмовилися закуповувати товари, які на упаковці містять фразу «Зроблено в Криму». Пояснили це складною геополітичною ситуацією представники обох країн. Є проблема з реалізацією товарів, вироблених в Криму. Проблеми пошуку ринків збуту відчуваються, як всередині країни, так і за її межами. Він також зазначив, що за межами Росії до маркування «Зроблено в Криму» ставляться з недовірою.

Також Акценти писав про те, що журналісти оприлюднили інформацію про те, що депутати Держдуми Олександр Манжосин і Сергій Соколов брали участь у розробці стратегії на виборах в німецький парламент для кандидата від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Так, стало відомо, що чиновники адміністрації президента Олександр Манжосин і Сергій Соколов вирішили допомогти правої партії «Альтернатива для Німеччини» Маркуса Фронмайера.

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