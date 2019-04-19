Славомір Нитрас розповів, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував «наслідувати приклад Росії«.

Про це повідомляє портал «Діалог»

Орбан звертався до уряду Польщі з пропозицією захопити українські території під час кризи всередині України. За словами Нитраса, угорці давно виношують план по зміні післявоєнного порядку, в тому числі і в територіальному плані.

Також Нитрас зазначив, що угорці наслідують Володимиру Путіну і хочуть переглянути кордони Європи, в тому числі і українські.

За словами Нитраса, в угорців сформувався «історичний комплекс» після втрати великої частини території, що робить Угорщину «дуже непередбачуваною і небезпечною» країною.

Нитрас також заявив, що безпека та мир в Європі набагато важливіше територіальних переваг окремих країн.

Також депутат польського сейму висловився про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбане, а також зазначив, що він освічена людина. На думку Нитраса, це робить прем’єра Угорщини дуже небезпечним гравцем на міжнародному рингу.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін і його режим зруйнували ще одну країну, в якій запанували хаос, анархія і розруха. У країні поновилися бойові дії, не так давно рвавшие Лівію на частини. На сьогоднішній день відомо про тридцяти п’яти загиблих і вісімдесяти поранених. Хафтар періодично намагається захопити Тріполі, але ці спроби щоразу виявляються невдалими. Зате віддані фельдмаршалу батальйони вже зачистили схід країни, встановивши там своє правління. Звісно, не без допомоги російського зброї. Володимир Путін регулярно відправляє військам Хафтара озброєння, яке використовується для боротьби за владу в регіоні.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», голова ради федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що анексія Кримського півострова РФ була зроблена для того, щоб захистити місцеве населення і не допустити, щоб туди увійшли кораблі під прапорами НАТО. Матвієнко вважає, що Росія діяла абсолютно правильно, захоплюючи Крим.

Також портал «Акценти» писав, що необхідно атакувати флот Росії у зв’язку з її нарощуванням військової потужності в Європі і Китаї. Начальник штабу Військово-морських сил США адмірал Джон Річардсон також вважає, що треба вдарити першими. США повинні першими завдати удару по Росії, так як Росія захоплює ключові світові водні магістралі.

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