Путіна висміяли із-за візиту естонського «ревізора»: «На розігріві у КНДР»

Російського президента Володимира Путіна висміяли з-за несподіваного візиту «ревізора» з Євросоюзу.

Відповідний пост розмістив пропагандист Дмитро Смирнов, пише Политека.

«Володимир Путін зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка відвідає Москву з робочим візитом», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що цей інцидент став причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

«На розігріві у КНДР», «Просилася, просилася пані Кальюлайд і пан Путін її прихильно прийме», «до Путіна вже дівчатка за викликом з інших країн літають», «Президент Естонії вирішила особисто переконатися, з яким мерзенним по*онком вона буде змушена спілкуватися», «русофобія вже не в моді», «а потім дивуюся, чому до нас так ставляться. Людина ще не прилетів, а Путіну вже одягнули корону, а її го*ном облили», — пишуть вони.

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Нагадаємо, що трохи раніше президент Російської Федерації осоромився під час расширенногозаседания Ради Безпеки з держполітики в галузі космосу.

Про це у своєму Twitter повідомив Дмитро Смирнов.

«Путін на розширеному засіданні Ради Безпеки з держполітики в галузі космосу: Якщо ми будемо топтатися на місці або постійно говорити про наших колишніх досягнення, надолужити згаяне буде просто неможливо», — підписав він.

Нагадаємо, в Україні розкрили правду про конфлікт на Донбасі.

Як повідомляв Hyser, Путін «потрапив під каток» жартів після різкої заяви.

Також Hyser писав, що Зеленський сплутав плани Кремля по Україні.