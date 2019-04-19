Google Maps розширив функціональність: адреса знайти стало простіше

Останнім часом Google почав розширювати функціональність додатка Google Maps.

Ресурс XDA-Developers виявив нову функцію, яка пов’язана з швидкою взаємодією користувача з додатком? пише pingvin.

Іншими словами, якщо ви скопіювали адресу в буфер обміну, Google Maps на Android запропонує її для пошуку.

Відзначається, що оновлення розгортається з боку сервера. Тому може бути доступно тільки для окремих користувачів. Функцію помітили на Samsung Galaxy S10e у версії додатка 10.14.

До речі, це не перша програма, на якій виявили нововведення. Нещодавно мобільна версія Google Chrome додала ту ж можливість для URL-адрес. Тому, більше не доведеться витрачати свій час на заповнення рядків – смартфон все зробить за вас.

Нагадаємо, що компанія Google має намір запустити режим доповненої реальності Google Maps.

Як повідомляється, зараз проводиться закрите тестування програми, та нова версія доступна обмеженому колу осіб.

У будь-якому випадку, не факт, що пошуковик зробить фінальну версію цієї функції, щоб вона з’явилася в офіційному додатку для всіх бажаючих.

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Технології

В основу ліг технологія Augmented reality, що одержала популярність завдяки грі Pokemon Go. Сама по собі технологія досить проста, так що навіть порівняно старі смартфони зможуть підтримувати доповнену реальність від Google.

Таким чином, через об’єктив камери на екрані з’являлося зображення в режимі реального часу, змішаного з програмними об’єктами.

З її допомогою Google Maps через камеру телефону можна буде побачити адреси, номери телефонів та іншу корисну інформацію про об’єкт, вулиці, в закладі, який потрапляє в кадр. Це відмінна можливість подорожувати по незнайомих місцях самостійно, але при цьому отримувати цікаву інформацію про архітектуру незвіданих місць і міст.

Раніше Hyser повідомляв, що Google виявився в центрі скандалу через «російського» Криму.

Також Hyser писав, що камери Google Maps засікли незвичайний НЛО.

Нагадаємо, що Google відповів на критику нового інтерфейсу Chrome.