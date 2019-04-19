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Домодернизировались: Росія несподівано відправила «на смітник» військові кораблі

19.04.2019

Російська Федерація планувала суттєво модернізувати свій військовий флот, але замість цього аж цілих шість атомних кораблів будуть відправлені «на смітник», передають російські ЗМІ.

Військове начальство Росії продовжує проводити «чистку» в оборонному комплексі. В цей раз рука вищого керівництва армії дісталася до військової техніки, повідомляє портал Акценти.

Так, з’явилася інформація, що шість атомних крейсерів і підводних човнів будуть утилізовані. На металобрухт підуть два важких атомних ракетних крейсера «Адмірал Ушаков» і «Адмірал Лазарєв», а також чотири атомних підводних човни До-448 «Данило Московський», К-221 «Петропавловськ-Камчатський», К-433 «Святий Георгій Побідоносець» і До-232 «Подольськ».

Росія несподівано відправила «на смітник» військові кораблі

Крім цього, відомо, що утилізація кораблів обійдеться держбюджету країни в копійку, а саме в 2 мільярди 700 мільйонів рублів. Основна частина цієї суми піде на розбирання «Подільська» – майже мільярд рублів.

Причиною таких рішень став «термін придатності» суден. Повідомляється, що крейсери активно використовувалися більше 30 років, із-за чого помітно застаріли. Військове керівництво РФ ухвалило рішення не проводити ремонт цих кораблів, а відправити їх «на смітник».

Причиною таких рішень став «термін придатності» суден

Раніше повідомлялося, що у Путіна пригрозили новою атакою по Україні за бойового флоту НАТО. У Раді Федерацій Росії зазначили, що Володимир Путін погрожує Україні війною у випадку «порушення процедур» проходження українських кораблів через Керченську протоку, передає прес-служба відомства.

Російські військові можуть запустити військову ескалацію в тому випадку, якщо бойовий флот НАТО спробує перетнути Керченську протоку, «порушуючи законодавство Російської Федерації».

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«Проходження українських кораблів через Керченську протоку — це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно використовувалися нею до листопада 2018 року», — йдеться в заяві.

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У Володимира Путіна заявили, що «спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, який може бути залучена і НАТО».

Нагадаємо, що Кримський міст спровокував катастрофу в Керчі.

Раніше Hyser повідомляв, що Нацбанк висловився з приводу українських втрат із-за блокування Керченської протоки.

Також Hyser писав, що Росія закриє Севморпуть від іноземних кораблів.

 

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