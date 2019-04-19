Експерти назвали продукти, які викликають рак кишечника

Вчені з Оксфордського університету заявили, що щоденне вживання червоного і переробленого м’яса може підвищити ймовірність захворювання раком кишечника.

Про це пише видання «Багнет».

Згідно з їхніми словами, ризик розвитку раку існує навіть при вживанні цих продуктів у невеликих кількостях.

Так, для дослідження вчені зібрали дані 500 тисяч пацієнтів.

При цьому ризик розвитку онкологічного захворювання у тих, хто вживав у їжу 76 грам червоного і переробленого м’яса, був вище на 20%, ніж у тих, хто їв менше 20 грам.

Приховані симптоми захворювання раку кишечника можуть виявитися досить безневинними. Однак у цей час людина вже перебуває в небезпеці.

Так, банальне здуття, біль у животі можуть бути сигналом, що попереджають про розвиток раку кишечника.

У будь-якому випадку, якщо вас турбують подібні симптоми, які тривають не один день, то це вже сигнал до походу до лікаря.

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Суспільство

Вкрай серйозною може бути причина, коли ви відчуваєте тривалий дискомфорт під час прийому звичної їжі. З цієї причини хворий не в змозі вживати колишню кількість їжі і це все може супроводжуватися надмірною і різкою втратою ваги, а також гострим болем у животі.

Сьогодні поки що невідомо, з-за чого виникати рак кишечника, але медики назвали ряд факторів, що сприяють утворенню пухлини. До них відносяться 50-літні люди, так як в їх віці клітини поліпів на слизовій оболонці кишечника не здатні переродитися; неправильний спосіб життя, куди першочергово входить часте вживання алкоголю, надмірне переїдання, а внаслідок і ожиріння, відсутність фізичного навантаження.

Також раніше медики назвали п’ять симптомів раку молочної залози.

Ризик його появи збільшується у віці від п’ятдесяти до вісімдесяти років.

Першою ознакою є біль в районі спини або шлунка.

Другою ознакою служить зниження ваги, а також відсутність апетиту.

До третього ознакою можна віднести нудоту.

По-четверте, у хворих такий онкологією змінюється колір сечі, яка стає темно-жовтого або помаранчевого кольору.

П’ятим і останнім є пожовтіння шкіри та очей. А іноді, навпаки, шкірний покрив стає надто блідим.

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