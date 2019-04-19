Mazda випустила CX-5 з дизельним двигуном: у чому відмінність

Mazda презентує CX-5 з дизельним двигуном.

Це агрегат Skyactiv-D з 168 кінських сил, передає портал Motorsport.

Це 2,2-літровий турбодизель, який доступний лише в топової комплектації Signature AWD.

Це дуже якісний мотор, який проте сильно збільшує ціну. З цієї причини Mazda CX-5 швидше за все буде дорожче Toyota RAV4 Hybrid, Honda CR-V.

Також компанія планує додати дизельний двигун до інших комплектаціями CX-5.

Нагадаємо, компанія Hyundai представила компактний кросовер Venue, який став найменшим SUV в лінійці південнокорейського бренду.

Venue в довжину становить 4036 мм, ширина – 1770 мм, а висота – 1565 мм. Що стосується розміру колісної бази, то її розмір досягає 2520 міліметрів.

Таким чином, кросовер опинився на 234 міліметрів коротше, на 10 міліметрів і вже на 65 міліметрів нижче «Креты». Обсяг багажника становить 530 літрів (при складених кріслах другого ряду – 903 літра).

Hyundai Venue буде оснащуватися 1,6-літровим бензиновим агрегатом, потужність якого поки не називається. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна коробка передач або варіатор. Кросовер доступний тільки з переднім приводом.

Кросовер орієнтований на молодіжну аудиторію. Початок продажів новинки заплановано на четвертий квартал нинішнього року. Ціни на автомобіль будуть названі пізніше.

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Суспільство

Нагадаємо, що Hyundai розробила нову систему електронних ключів.

Компанія обіцяє її на Нью-Йоркському автомобільному салоні в рамках презентації моделі Sonata. Система називається Digital Key. Вона дає можливість інтеграції в смартфон електронний ключ до автомобіля.

Технологія представляє спеціальну пропозицію, яка дозволяє здійснювати контроль за електронною системою Hyundai.

Працює система так: в ручці дверей водія розташована антена NFC, а друга антена для запуску двигуна знаходиться на бездротової зарядної майданчику в центральній консолі.

Після того, як ви здійснили авторизацію, ви можете здійснювати управління через зв’язок Bluetooth Low Energy. Ви можете зняти блокування або навпаки її поставити. Також ви можете запустити мотор з відстані не більше десяти метрів від транспортного засобу.

За словами компанії, електронний ключ може бути виданий максимум для чотирьох користувачів. Вся передача інформації ретельно зашифрована, що дозволяє забезпечити додатковий захист від угону.

Також електронна система має можливість запам’ятовувати налаштування водійського сидіння, дзеркал бічного виду, кліматичної системи для кожного окремого користувача.

Нагадаємо, що BMW збирається представити бюджетний електрокар.

Як повідомляв Hyser, Hyundai встановили сенсор прямо на кермо.

Також Hyser писав, що Jaguar навчив автомобілі спілкуватися з людьми.