Wikileaks відреагував на публікацію доповіді Роберта Мюллера

Приховування частині розслідування “справи російського” від читачів сприяє розвитку теорій змови, зазначив портал.



Портал Wikileaks 18 квітня в Twitter закликав Мін’юст США оприлюднити повну версію доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування можливої змови передвиборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

“Ми не схвалюємо той факт, що значна частина тексту прихована від читачів, що дає їжу теорій змови. Забезпечте повну прозорість, будь ласка”, − йдеться в повідомленні Wikileaks.

Нагадаємо, 18 квітня Мін’юст США оприлюднив доповідь Мюллера по “російському справі”.

Він був опублікований у відредагованому вигляді − окремі фрагменти тексту приховали від читачів. Велика частина “прихованого” тексту стосується контактів передвиборного штабу Трампа з РФ, а також даних, що свідчать про спроби Росії вплинути на результат американських виборів.

При цьому Wikileaks фігурує в доповіді майданчик, яку використовували російські хакери для публікації компрометуючих документів, здобутих у ході хакерських атак на сервери Демократичної партії США в 2016 році.

Команда спецпрокурора стверджує, що у Wikileaks отримали ці документи від російського ГРУ.