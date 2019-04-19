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Wikileaks відреагував на публікацію доповіді Роберта Мюллера

19.04.2019

Wikileaks отреагировал на публикацию доклада Роберта МюллераПриховування частині розслідування “справи російського” від читачів сприяє розвитку теорій змови, зазначив портал.

Портал Wikileaks 18 квітня в Twitter закликав Мін’юст США оприлюднити повну версію доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування можливої змови передвиборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

“Ми не схвалюємо той факт, що значна частина тексту прихована від читачів, що дає їжу теорій змови. Забезпечте повну прозорість, будь ласка”, − йдеться в повідомленні Wikileaks.

Нагадаємо, 18 квітня Мін’юст США оприлюднив доповідь Мюллера по “російському справі”.

Він був опублікований у відредагованому вигляді − окремі фрагменти тексту приховали від читачів. Велика частина “прихованого” тексту стосується контактів передвиборного штабу Трампа з РФ, а також даних, що свідчать про спроби Росії вплинути на результат американських виборів.

При цьому Wikileaks фігурує в доповіді майданчик, яку використовували російські хакери для публікації компрометуючих документів, здобутих у ході хакерських атак на сервери Демократичної партії США в 2016 році.

Команда спецпрокурора стверджує, що у Wikileaks отримали ці документи від російського ГРУ.

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