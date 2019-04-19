«Підірвуть!»: Гордон звернувся до Зеленському

Журналіст Дмитро Гордон закликав кандидата в президенти України Володимира Зеленського відмовитися від дебатів з чинним президентом Петром Порошенком на НСК «Олімпійський».

Про це він повідомив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Гордон попередив Зеленського, що під час дебатів можуть бути провокації. Зокрема, журналіст заявив про можливий вибух в одній зі сцен.

У відповідь на слова Гордона Зеленський сказав, що він не боягуз, і тому погодився на дебати. Але також, за його словами, він справді дбає про безпеку людей, які прийдуть на арену як глядачі.

«Я офіційно першим не відмовлюся від дебатів», — підкреслив Зеленський.