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У Facebook з’явиться власний голосовий асистент

19.04.2019



Facebook працює над власним інтелектуальним голосовим помічником

Соцмережа розвиває новий проект як мінімум з початку минулого року.

Над «розумним» голосовим асистентом працюють співробітники підрозділу, який відповідає за рішення доповненої і віртуальної реальності.

Про те, коли Facebook планує представити свого смарт-помічника, нічого не повідомляється. Системі в перспективі доведеться конкурувати з такими поширеними голосовими асистентами, як Amazon Alexa, Apple Siri і Google Assistant.

Як саме соцмережа збирається просувати своє рішення, не зовсім ясно. Фірмовий голосовий помічник міг би поселитися, скажімо, в смарт-пристроях сімейства Portal. Асистент буде інтегрований з онлайновими сервісами Facebook.

Інтелектуальний голосовий помічник Facebook може стати частиною екосистеми продуктів доповненої і віртуальної реальності.

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