У Facebook з’явиться власний голосовий асистент





Facebook працює над власним інтелектуальним голосовим помічником



Соцмережа розвиває новий проект як мінімум з початку минулого року.



Над «розумним» голосовим асистентом працюють співробітники підрозділу, який відповідає за рішення доповненої і віртуальної реальності.



Про те, коли Facebook планує представити свого смарт-помічника, нічого не повідомляється. Системі в перспективі доведеться конкурувати з такими поширеними голосовими асистентами, як Amazon Alexa, Apple Siri і Google Assistant.



Як саме соцмережа збирається просувати своє рішення, не зовсім ясно. Фірмовий голосовий помічник міг би поселитися, скажімо, в смарт-пристроях сімейства Portal. Асистент буде інтегрований з онлайновими сервісами Facebook.



Інтелектуальний голосовий помічник Facebook може стати частиною екосистеми продуктів доповненої і віртуальної реальності.