У Великобританії чоловік вбив власну матір з-за чаю

Жінці здалося, що він додав занадто мало молока в її чай.

У Великобританії винесли вирок жителю міста Ковентрі, що вчинила вбивство після сварки із-за чаю.

47-річний Томас Уэствуд посварився з 68-річною матір’ю. Жінці здалося, що він додав занадто мало молока в її чай. Після суперечки він дістав ніж і вдарив її 17 разів.

Уэствуд пояснив поліцейським, що був змушений оборонятися, оскільки жінка сама погрожувала йому ножем. Пізніше він відмовився від своїх показань і визнав провину.

Чоловік страждає на параноїдну шизофренію і розладом аутистичного спектру. Суд засудив його до тюремного ув’язнення на 16 років і примусовому лікуванню на необмежений термін.