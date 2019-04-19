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У Великобританії чоловік вбив власну матір з-за чаю

19.04.2019

В Великобритании мужчина убил собственную мать из-за чаяЖінці здалося, що він додав занадто мало молока в її чай.

У Великобританії винесли вирок жителю міста Ковентрі, що вчинила вбивство після сварки із-за чаю.

47-річний Томас Уэствуд посварився з 68-річною матір’ю. Жінці здалося, що він додав занадто мало молока в її чай. Після суперечки він дістав ніж і вдарив її 17 разів.

Уэствуд пояснив поліцейським, що був змушений оборонятися, оскільки жінка сама погрожувала йому ножем. Пізніше він відмовився від своїх показань і визнав провину.

Чоловік страждає на параноїдну шизофренію і розладом аутистичного спектру. Суд засудив його до тюремного ув’язнення на 16 років і примусовому лікуванню на необмежений термін.

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