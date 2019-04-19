Deutsche Bank загрожує величезний штраф за відмивання російських грошей

Німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи і переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання грошей російських клієнтів на суму в $20 млрд. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку.

“Проблемному німецькому Deutsche Bank загрожують штрафи, судові позови і ймовірне переслідування вищого керівництва за його роль у російській схеми з відмивання грошей на суму в $20 млрд”, — йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, банк визнає високий ризик того, що регулятори в США і Британії введуть «значні дисциплінарні заходи проти нього. Deutsche Bank також визнає, що скандал завдав шкоди його «глобального бренду» і, ймовірно, спричинить за собою відтік клієнтів, втрата довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.

На думку слідчих, Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему відмивання грошей під назвою «Глобальний інтернет». Російський криміналітет, пов’язаний з Кремлем і ФСБ, використовував схему між 2010 і 2014 роками для трансферу грошей в західну фінансову систему. Загальна сума в схемі може досягати $80 млрд.

Відзначається, що з 2011 по 2018 рік Deutsche Bank заплатив штрафів на суму $14,5 млрд за сумнівні схеми, пов’язані з російськими клієнтами.

Як повідомлялося, 19 березня американська газета The New York Times опублікувала розслідування, в якому йдеться, що президент США Дональд Трамп, з кінця 1990-х набрав кредитів в німецькому Deutsche Bank на загальну суму близько $2 млрд, незважаючи на те, що інші банки відмовлялися з ним працювати, враховуючи ризики операцій і репутацію бізнесмена.