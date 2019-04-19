Митрополит УПЦ застеріг українців від страшного гріха перед виборами: «нужда штовхає на це»

Митрополит Запорізький і Маріупольський Української Православної Церкви Лука звернувся до українців перед виборами. Він закликав всіх відповідально ставитися до вибору президента і не продавати свій голос.

Про це священик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Теlegram.

Так, Лука заявив, що відмовитися голосувати — це «глибоке оману», оскільки голосами тих, хто не прийде на виборчу дільницю, можуть скористатися.

«Багато хто готовий, перебуваючи в нужді, продати свій голос за кілька срібняків, абсолютно не замислюючись, що, отримавши їх зараз, протягом наступної п’ятирічки нечистоплотні люди, що залишилися при владі, з їх кишень непомітно з допомогою різних схем витягнуть сотні тисяч», — написав митрополит.

Також він зазначив, що українці самі причетні до того, що зараз відбувається в нашій країні. Тому ті, хто не приходять на вибори, позбавляють себе права долучитися до формування влади в країні.

«Задумайтеся: ми не ходимо на вибори, тим самим позбавляючи себе цивільного права взяти участь у формуванні влади. Забуваємо молитися про напоумлення нашої влади, а тільки звинувачуємо в тому, що відбувається, замість того, щоб попросити Господа про допомогу», — пише митрополит Лука.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в мережі з’явився дивний посаду настоятеля Свято-Миколаївського храму р. Полтава Олександра Дедюхина, де він закликає вірних молитися за перемогу чинного гаранта України Петра Порошенка. Свої слова автор виклав у себе на Facebook. Також в пості Олександр активно шукає прихильників Петра Порошенка, щоб ті прославляли президента в церкві і молилися за його перемогу на виборах у другому турі. До того ж батюшка без краплі сорому висловлює своє невдоволення з приводу другого кандидата на виборах-2019 Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що синод УПЦ МП вимагає відкликати Томос про автокефалію ПЦУ. Про це повідомляє сайт УПЦ МП. На засіданні, яке відбулося 3 квітня, Священний Синод УПЦ МП закликав Константинополь відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України. Слід констатувати, що дії Константинопольського Патріархату в Україні завдали великої шкоди українському православ’ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності.

Також портал «Акценти» писав, що в УПЦ МП заявили про заборону служити священика, настоятеля храму села Брани Горохівського району, який перейшов в Православній Церкві України. Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП. Керуючий Волинською єпархією єпископ Волинський і Луцький Натанаїл видав указ про заборону в священнослужінні протоієрею Іоанну Изаю.

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