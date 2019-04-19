Погода залякає кожного, про теплі навіть не мрійте: дощ і пекельний вітер зведуть з розуму

На початку наступного тижня в більшості регіонів України очікується дощова погода.

Про це повідомляє портал «Politeka»

«Я, чесно кажучи, не пам’ятаю, щоб на Вербну неділю або в його околицях була колись погода без сильного вітру. І в цьому році кінець тижня, 19-21 квітня, відзначиться в Україні де-то сильним, а де-то просто поривчастим вітром. Напрямок вітру очікується північно-східне і північне», — зазначила синоптик Наталка Діденко.

Стало відомо, що погода буде хмарною з проясненнями, але це тільки до початку наступного тижня.

За словами синоптика, стовпчик термометра найближчим часом буде поступово підвищуватися.

«Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 11 + 16 градусів. У неділю, 21 квітня, в день президентських виборів, тепло очікується в західній частині України, максимально передбачається + 15 + 19 градусів. Ночі в Україні ще будуть залишатися холодними, + 3 + 7 градусів, у західній частині при проясненнях можливі заморозки 0-3 градуси», — сказала Наталія Діденко.

Також вона повідомила, що 19 і 20 квітня істотні опади в Україні малоймовірні.

«А ось 21 квітня атмосферний фронт обумовить періодичні дощі, на Заході і у північній частині України», — зазначила синоптик.

Також варто відзначити, що погода почне теплішати, а повітря з понеділка в Україні буде прогріватися.

«Протягом 22-24 квітня максимальна температура повітря в більшості областей буде коливатися в межах спочатку від + 12 + 17 градусів, а в подальших + 15 + 23 градусів. Ночі також стануть теплішими, що буде сприяти розвитку рослин, передбачається + 6 + 12 градусів», — додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що народний синоптик Юрій Горбань розповів, якою буде погода в квітні. У всіх містах стає тепліше, стовпчик термометра піднімається вище нульової позначки. А в Карпатах в середині місяця завершується гірськолижний сезон. Синоптик заявив, що така температура буде триматися до середини квітня, і тільки перед Вербною неділею, 14 квітня, і до Великодня, 28 квітня, погода стане холодніше і наздоженуть сильні вітри. Також відомо, що українців очікують 5 вихідних днів з 27 квітня по 1 травня через Великодня і Дня праці. У ці дні можливі короткочасні опади, але буде триматися тепла погода.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла, що погода в Україні цієї весни буде теплою, а кількість опадів зменшиться. За словами синоптиків, починаючи з 10 квітня, температура повітря в Україні почне різко рости вгору. Вазіра Мартазінова заявила, що температура повітря на території країни може збільшитися до +28 градусів, а також буде сонячна погода.

Також портал «Акценти» писав, що літо в Україні буде коротким і прохолодним. Кліматологи пояснили таку тенденцію глобальним потеплінням. Вони повідомили, що літо закінчиться вже в серпні і різко зміниться осінніми затяжними дощами. Тому відпустки краще планувати в червні і липні. Однак не варто забувати про парасольках навіть, відправляючись у відпустку на море.

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