Українці допомогли NASA у створенні космічного корабля: подробиці неймовірного досягнення, відео запуску

У ніч на 18 квітня американський ракетоносій середнього класу Antares з космічним кораблем Cygnus запустили в космос. На борту корабля знаходився вантаж для МКС.

Про це повідомили в Державному космічному агентстві України.

Елементи першої ступені ракетоносія Antares виготовили в Дніпрі на підприємстві «Південне». Їх виробництвом займається підприємство «Південмаш».

3-2-1… and we have LIFTOFF! 🚀 @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5u pic.twitter.com/cAvUjttzru

— NASA (@NASA) April 17, 2019

Крім того, підготовка Antares до пуску, її випробування проходили за участю українських фахівців. Згідно з контрактом, технічна підтримка пуску, прийом і обробка телеметричної інформації в режимі реального часу здійснювалися з території КБ «Південне».

В рамках програми, українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання і виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети.

Geplaatst door Державне космічне агентство України op Donderdag 18 april 2019

