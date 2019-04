Дочка Добкіна знівечила тіло і нарвалася на неприємності: соцмережі киплять від обурення, скандальне фото

У мережі з’явилися фотографії дочки одіозного політика від Опозиційного блоку Михайла Добкіна Алли. На них вона позує на камеру і всіляко демонструє свою фігуру і стиль одягу. Фото вона виклала в соціальній мережі Instagram.

На одній з останніх фото Алла постала в стильному образі. Під фотографією вона написала, що почала займатися благодійністю. Варто відзначити, що Алла Добкіна нещодавно народила сина Марка, а на фото видно, що вона швидко повернулася в відмінну форму після вагітності і пологів.

На черговий опублікованій фотографії Алла одягнена в чорну футболку з принтом і чорні брюки. Її волосся розпущене, а на особі заподіяно легкий макіяж. Таке вона підписала фото словами, що вже зробили добро на більш, ніж 200 000 грн. Також вона подякувала користувачів за їх підтримку та посильну допомогу в її новому проекті.

Підпису Алла Добкіна зазначила, що її фонд не просто збирає кошти для хворих дітей, а виробляє речі і послуги, які купують благодійники. Всі гроші від цієї діяльності переводять на лікування хворим дітям. Вона зазначила, що куплена річ залишається на пам’ять про те, що людина зробила добре діло, врятував когось від хвороби.

Ми робимо добро менше місяця, а вже, з вашою допомогою, зробили перекладів більше ніж на 200000 гривень!🖤 ⠀ Тут заслуга кожного, хто відгукнувся ❣️ дякую, що підтримуєте моє поки що маленьке дітище..але я обіцяю, що ми станемо дорослішим, сильнішим і кращим 💋 ⠀ Нагадаю, що концепція мого фонду в тому, що ви купуєте річ, послугу(зараз в розробці), а ми перекладаємо ВСІ кошти, які йдуть на лікування наших підопічних дітей. У вас залишається пам’ять, що ви хороший чоловік, який наблизив маленької людини на кілька кроків ближче, до того моменту , коли малюк стане такою ж як і всі діти❣️ Зможе радіти щасливому дитинству і бачити в очах своїх батьків тільки сльози щастя🙏🏼 ⠀ дякую Всім, хто підтримує мою ідею. Спасибі всім, хто замовляє наші вироби. Творімо добро разом з нами❣️ Ваша А💋 @amdhelp

Користувачі не залишилися байдужими. Більшість з них подякували їй за такі добрі починання, а інші знайшли негативну сторону навіть тут. Користувачі відзначили, що у дівчини з’явилася нова татуювання і це їм не сподобалося.

