Гривня “просіла”: в Україні різко подорожчав долар

На сьогодні, 19 квітня, Національний банк України (НБУ) встановив такі курси основних іноземних валют до гривні:

1 долар США – 26,84 грн;

1 євро – 30,19 грн;

10 російських рублів – 4,19 грн.

Як раніше пояснив експерт, офіційний курс долара “запізнюється” з зростанням. При цьому на поточному тижні спеціаліст прогнозував падіння курсу гривні перед другим туром президентських виборів.

У свою чергу курс євро знизився на три копійки після зниження на п’ять. Курс при цьому залишається вище рубежу в 30 гривень.

Вартість 10 російських рублів підвищилася на дві копійки.

Нагадаємо, суд скасував націоналізацію “Приватбанку”.