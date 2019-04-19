Дебаты: в Киеве ограничат движение и закроют две станции метро

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре столицы и вход на станции метро “Площадь Льва Толстого” и “Олимпийская” с 10:00 до 22:00 19 апреля в связи с дебатами кандидатов в Президенты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

“Завтра, 19 апреля, в центре Киева полицейские ограничат движение транспорта в связи с проведением массовых мероприятий на НСК “Олимпийский””, – сказано в нем.

В частности, ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00 на 9 участках: ул. Большая Васильковская – от ул. Деловой до ул. Саксаганского; ул. Деловая – от ул. Большой Васильковской до ул. Василия Тютюнника; ул. Василия Тютюнника – от ул. Ивана Федорова до ул. деловой; ул. Физкультуры – от ул.Антоновича до НСК “Олимпийский”; ул. Жилянская – от ул.Антоновича до ул. Шота Руставели; ул. Шота Руставели – от ул. Жилянской до ул. Саксаганского; ул. Саксаганского – от ул.Эспланадная до ул. Большой Васильковской; вул.Еспланадна – от ул. Бассейной до ул. Саксаганского; ул.Рогнидинська – от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной.

Кроме того, 19 апреля будет ограничен вход на станции метро “Площадь Льва Толстого” и “Олимпийская”.

Ограничения на вход будут действовать с 18:00 до 19:00, на выход – после завершения мероприятия.

На станцию ​​”Дворец спорта” граждан будут запускать без ограничений.

Также в пятницу ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов маршрутов №№ 5, 20, 55, 69.