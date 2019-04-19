Galaxy Fold розібрали по частинах: що ховається всередині складного смартфона Samsung

Samsung Galaxy Fold ще не надійшов у продаж, але блогери отримали перші гнучкі смартфони для тестування.

Один з ентузіастів вирішив «розкрити» новинку південнокорейської компанії і подивитися, що у Galaxy Fold всередині. Його знімки з’явилися в китайській соцмережі Weibo, пише gagadget.

Як зазначає користувач, 7,3-дюймовий екран знімається легко, але без пошкоджень точно не обійтися.

«У мене було відчуття, ніби я не розбираю екран, а рву гуму», — поділився він своїми враженнями.

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По суті, це звичайний гнучкий AMOLED дисплей, тільки не під твердим захисним склом, як у звичайних смартфонах, а під спеціальною плівкою. В Samsung настійно рекомендували не знімати її — інакше можна попрощатися з нормальним екраном.

А ось дістатися до другого дисплея, 4,6-дюймовий, виявилося досить складно. Для цього блогеру довелося повністю розібрати гаджет.

Судячи по знімках, всередині Galaxy Fold встановлений великий шарнір, який з’єднує дві частини смартфона, а також «багата» начинка: кілька логічних плат, два фотомодуля з трьома окремими камерами в кожному, масивна система охолодження, купа шлейфів і т. д.

Крім того, у моделі використовуються дві батареї — по одній на кожну половину корпусу. Один з акумуляторів помітно крупніше іншого, але їх вага розрахований таким чином, щоб маса обох половинок девайса була однаковою. Завдяки цим розподілом, його зручніше тримати в руках.

Раніше експерти підрахували, що собівартість Galaxy Fold перевищує 1000 доларів — рекордний показник серед смартфонів. На ринок новинка Samsung вийде з цінником майже вдвічі вище і буде продаватися за 1980 доларів.

Втім, флагманська новинка виявилася вельми ненадійною. До такого висновку прийшли журналісти, протестувавши перші зразки.

Докази низької якості Galaxy Fold надали оглядачі порталів The Verge і Bloomberg, телеканалу CNBC, а також відомі техноблогеры Маркес Браунлі і Марк Гурман.

Зокрема, вони скаржаться, що вже через 2-3 дні використання суперсучасний гнучкий екран Dynamic AMOLED починає виходити з ладу.

Нагадаємо, гнучкий смартфон Huawei «вбив» Samsung за всіма параметрами.

Як повідомляв Hyser, компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy A60.

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