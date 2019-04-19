Great Wall випустить конкурента Toyota Hilux: несподівано і дуже екологічно

Незвичайну новинку представили в рамках автошоу в Шанхаї середньорозмірний пікап P-Series, зовні схожий на знаменитий Toyota Hilux.

Але прямого копіювання тут немає, а це є електромобілем. Про це повідомляє «Автоцентр».

Компанія в традиційній для китайських автовиробників манері на заході в цьому році не так вже й багато розповіла про технічної складової новинки. Ми тільки знаємо, що модель має повнопривідну модифікацію, а на ринок вийде в декількох версіях. Найдорожча модель запропонує запас ходу на рівні 500 км. Цілком ймовірно, що виміри проводилися в рамках застарілої системи NEDC.

Прототип ніби й готовий до серійного виробництва. У компанії займаються розробкою водневих систем і гібридних трансмісій, які надалі збираються використовувати в нових моделях.

Судячи з білосніжною шкіряній обробці салону і мультимедійною системою з великим сенсорним екраном, новинка буде позиціонуватися як преміальна.

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Технології

Представлений електричний пікап побудований на базі нового Great Wall P-series. Такий автомобіль скоро приєднається до оновленій лінійці Грейт Вол, де відтепер будуть тільки пікапи.

Нову модель представили в двох модифікаціях — цивільного і особливим чином стилізованої для суворого бездоріжжя. У даний момент невідомо, чи можна буде купити конкретно такий автомобіль.

Технічні характеристики невідомі, але, ймовірно, що на позашляховик Great Wall встановлять 8-ступінчасту автоматичну КПП. Авто буде оснащено адаптивним круїзом-контролем, системою аавтоматической паркування, безключовим доступом, підігрівом сидінь, клімат-контролем і светодиоидной оптикою.

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Автори прототипу, працюючи над дизайном, надихалися літаками.

У компанії його називають уособленням транспортного засобу майбутнього.

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