«Як і обіцяв»: Зеленський представив першу п’ятірку своєї команди, Комаровський очолить….

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представив свою команду.

Він зробив це в ефірі програми «Право на владу».

В команду Зеленського увійшли: ідеолог – Руслан Степанчук, Іван Баканов – голова партії «Слуга народу», Дмитро Разумков відповідальний за питання внутрішньої політики, Іван Апаршин – експерт безпеки і оборони, Данило Гетьманцев — експерт з економічної політики.

Крім того, з’ясувалося, що Євген Комаровський став радником Володимира Зеленського по медицині. Сергій Бабак – експерт у сфері освіти і науки. Олександр Данилюк буде відповідати в команді Зеленського за міжнародні відносини. Андрій Герус візьме на себе сферу тарифів, енергетики, ЖКГ.

«Вони підуть зі мною в Адміністрацію президента. А хто буде кращим — займе посаду», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що по всій ймовірності Порошенко програє вибори незалежно від результатів дебатів. Такий висновок зробив політолог Олександр Кочетков.

Основна причина полягає в тому, що багатьох українців від чинного президента відштовхнув цинічний підхід команди глави держави виборчої кампанії.

Петро Порошенко перебуває в колі осіб без принципів з послухом, які готові на все для того, щоб догодити президенту.

Відповідно, вони теж почали діяти говорячи одне, а виконувати інше, піаряться буквально на всьому, при цьому поливаючи брудом усіх незгодних.

Таким чином, Порошенко прийшов до влади на тлі жорсткого військового конфлікту на Донбасі. Він, як воєначальник, планував взяти під контроль державний кордон, а після задушити осередки опору в Луганській і Донецькій області. А в слідстві посилення позиції нібито почати переговори з Володимиром Путіним з приводу повернення Кримського півострова, проте план зазнав краху.

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У зв’язку з цим пристойності у владної команди була відкинута в сторону. Вони починали збирати ресурси для того, щоб купити потрібний результат на президентських виборах.

В даний час головне питання полягає не в голосуванні, а в питанні мирної передачі влади нової команди.

Нагадаємо, в мережі спливла правда про велику трагедію на президентських виборах в Україні.

Як повідомляв Hyser, Порошенко раптово заговорив, як «Слуга народу» і розвеселив мережу.

Також Hyser писав, що у Порошенка підтвердили, що бояться Зеленського.