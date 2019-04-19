Коломойський вважає неприйнятним політичне переслідування Порошенко після виборів

Колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський вважає неприйнятним будь-яке політичне переслідування нинішнього глави держави Петра Порошенко після виборів.

Олігарх допускає, що в разі програшу в другому турі президентських виборів, Порошенко «може очолити партію «Солідарність» і піти на парламентські вибори».

«Я не правоохоронець, але вважаю, що коли чоловік був у фіналі президентських виборів, він уже суб’єкт політичного життя і це буде сприйнято як політичне переслідування. Тому я не думаю, що новій владі треба наступати на такі граблі, на які наступив Янукович ставлення Тимошенко в 2011 році», — заявив Коломойський.

Він зазначив, що за свої дії він повинен нести відповідальність перед правоохоронними органами.

«У будь-якому випадку він суб’єкт політичного життя і будь-яке його переслідування, а тим більше з надуманих причин, є неприйнятним», — підкреслив олігарх.

Разом з тим Коломойський не зміг однозначно відповісти, чи буде він присутній на інавгурації нового президента України.