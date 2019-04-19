Чекайте нову акцію: водії «евроблях» розповіли, як ловили Зеленського і Порошенко

15 травня водії нерозмитнених машин готують нову акцію протесту. Про це повідомив один з активістів Олександр Чернявський.

З його слів, водії «евроблях» збираються відстрочити каральні заходи на півроку і за цей час зібрати кошти на доступну розмитнення, прийняту вже новою Верховною Радою.

Поговорити про долю «евроблях» люди хотіли безпосередньо з кандидатами на пост Президента України: Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

«Зібралися біля студії Довженка в Києві, тому що отримали інформацію, що Зеленський з Порошенком повинні бути на програмі «Право на Владу», щоб задати їм запитання мільйонів громадян, які не встигли розмитнити автомобілі з-за ставки 200% від вартості авто, яких уряд буде штрафувати на 170 000 грн після 22 травня«, — повідомив віктор Чернявський.

Він також додав, що поговорити з кандидатами на пост президента — не вийшло. Натомість водії побачили великі загони поліції.