Зеленський не знає, як бути з поставками палива, соратник обіцяє, що обійдуться без Роттердам+

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський в даний час не готовий до питання про те, як слід вибудовувати відносини з країною-агресором в частині поставок газу і нафти.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

У відповідь на питання журналіста як Зеленський уявляє собі вирішення проблеми з поставками палива в ситуації, коли Росія перекриває ці поставки, шоумен визнав, що «цю проблему не вивчив».

«Мені не соромно про це сказати. Може, треба шукати альтернативи, західні поставки», — сказав він.

Тему продовжив член команди Зеленського Герус: «Всі питання вирішуються, якщо за них братися. І в червні у нас питання буде вирішене. Роттердам+ не залишиться, тому що вона поповнює кишені. Потрібно зробити, щоб новий президент не заробляв на підвищення тарифів».

Кандидат одразу пообіцяв, що заробляти на тарифах він не буде.