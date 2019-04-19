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Затягнув у хлів: на Житомирщині педофіл згвалтував трирічну дитину

19.04.2019

В Житомирській області 18 квітня 32-річний чоловік згвалтував трирічну дитину.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook, відзначивши, що злочинець був раніше судимий за крадіжки.

«Він завів його в сарай в селі… Що можна сказати про дорослій людині, який зґвалтувала малюка, що не може зрозуміти характер і значення чинених у відношенні його ганебних дій?» — написав він.

Аброськін додав, що пропонує створити відкритий реєстр, в якому б зазначалася особи, раніше засуджені за статеві злочини щодо малолітніх дітей.

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