Сильний вітер і опади: погода в Україні підготувала страшні випробування, до чого готуватися…

Погода в Україні в найближчі вихідні очікується як тепло, так і можливі заморозки.

У більшості областей України погоду будуть визначати атмосферні фронти, які принесуть дощі, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«Я, чесно кажучи, не пам’ятаю, щоб на Вербну неділю або в його околицях була колись погода без сильного вітру. І в цьому році кінець тижня, 19-21 квітня, відзначиться в Україні де-то сильним, а де-то просто поривчастим вітром. Напрямок вітру очікується північно-східне і північне», — йдеться в повідомленні.

Опади будуть чергуватися з проясненнями, але це тільки до початку наступного тижня.

Температура повітря найближчим часом буде поступово підвищуватися, переконана синоптик.

«Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 11 + 16 градусів. У неділю, 21 квітня, в день президентських виборів, тепло очікується в західній частині України, максимально передбачається + 15 + 19 градусів. Ночі в Україні ще будуть залишатися холодними, + 3 + 7 градусів, у західній частині при проясненнях можливі заморозки 0-3 градуси ».

19 і 20 квітня істотні опади в Україні малоймовірні.

«А ось 21 квітня атмосферний фронт обумовить періодичні дощі, на Заході і у північній частині України», — каже синоптик.

Повітря з понеділка в Україні почне прогріватися.

«Протягом 22-24 квітня максимальна температура повітря в більшості областей буде коливатися в межах спочатку від + 12 + 17 градусів, а в подальших + 15 + 23 градусів. Ночі також стануть теплішими, що буде сприяти розвитку рослин, передбачається + 6 + 12 градусів», — додала вона.

Леонід Горбань, відомий український синоптик, розповів, які сюрпризи приготувала для українців погода в день президентських дебатів 19 квітня.

На його думку, цей день у Києві цілком підходить для проведення подібного заходу.

Синоптик розповів, що погода в цілому буде хороша, без опадів, але хмарна. Тому він зазначив, що дебатів мало, що загрожує. Температура повітря вдень прогріється до 12-13 градусів тепла. Також Горбань розповів, що дощі, які накрили Україну, з четверга припиняться.

Скасування націоналізації Приватбанку: що буде з вкладниками

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Раніше повідомлялося, що незабаром українці можуть втратити вихідного на 9 травня. Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович збирається скасувати державний вихідний, щоб застерегти жителів держави від небезпеки.

«Поки що 9 травня буде залишатися вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безумовно, буде використовуватися Росією», — заявляє директор Інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, що обов’язково потрібно зробити до Великодня.

Раніше Hyser повідомляв, що стало відомо, коли українці відпочиватимуть на Великдень.

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