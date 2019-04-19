Рада візьметься за імпічмент президенту України: названі терміни

На наступному тижні, 22-28 квітня, може бути визначена імовірна дата розгляду у Верховній Раді України законопроекту про імпічмент президенту.

Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій.

«Очевидно, це рішення ми будемо приймати разом (з керівниками депутатських фракцій. — Ред.) На погоджувальній раді (22 квітня. — Ред.). На цьому тижні ми будемо промовляти, які саме з тих законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо приймати рішення. В понеділок я зможу озвучити це рішення на погоджувальній раді чи на брифінгу після погоджувальної ради», — сказав Парубій.

За його словами, зараз зареєстровано п’ять законопроектів про імпічмент.

«Звичайно, є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет, оскільки це теж передбачає посилення контролюючої ролі парламенту і відповідальності», — сказав Парубій.