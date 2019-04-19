Зеленський — про команду: Харебина немає, з Лещенка та Абромавичусом «не все однозначно»

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що колишній заступник Національної телерадіокомпанії України (НТКУ) Олександр Харебін не є членом його команди.

Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає theБабель.

«Я жодної хвилини не працював з паном Харебиным. За цей час у нас побувало величезна кількість експертів. Деякі експерти до нас просто приходили», — пояснив Зеленський.

Крім того, на питання, чи можуть стати членами команди Сергій Лещенко та колишній міністр економіки Айварас Абромавічус, Зеленський відповів:

«Не все однозначно».

Відповідаючи на питання про відсутність у команді також раніше заявленого експерта, екс-заступник міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, Зеленський пояснив це недостатньою кількістю зустрічей з ним.

«У нас не було достатньої кількості зустрічей, рішень і однакового бачення цієї галузі», — сказав Зеленський.

Харебін в Facebook прокоментував заяву Зеленського так.

«Це багато що говорить про людину. Спасибі за урок», — написав він.