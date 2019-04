BTS обошла на youtube Ариану Гранде, Тейлор Свифт и Эминема история мега – популярного южнокорейского проекта

Южнокорейский бойзбэнд BTS уже несколько лет — самая популярная кей-поп группа. В апреле их клип поставил новый рекорд — в первый же день его посмотрели 74 миллиона раз. Участники группы выступают в ООН и приносят Южной Корее миллиарды, а фанаты ожесточенно спорят из-за любимых солистов и шлют им письма, написанные кровью. «Медуза» вспоминает историю группы, созданной в 2013 году.

Что случилось

16 апреля BTS поставили рекорд в ютьюбе — их клип на песню «Boy with Luv» посмотрели 74,6 миллиона раз за первые 24 часа. Это четвертый клип группы, попавший в десятку лучших ютьюб-дебютов, и первое музыкальное видео, преодолевшее отметку в 100 миллионов просмотров менее, чем за два дня.

Песня «Boy with luv» («Мальчик с любовью») записана вместе с американской певицей Холзи. Музыканты поют о влюбленном молодом человеке, который скучает по своей девушке, но больше это походит на обращение к фанаткам: «О боже, о боже, ты так быстро меня вознесла, я хочу быть с тобой, всегда и везде, о боже». В видео BTS вместе с Холзи танцуют вокруг театра «Persona» (так называется их последний EP), а потом попадают внутрь, где видят лидера группы на сцене. Все вместе они устраивают красочный концерт.

Кто такие BTS

BTS (название расшифровывается по-разному: Bangtan Boys, Beyond The Scene) — это самая популярная кей-поп группа сегодня. Проект запустила в 2013 году южнокорейская звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Сначала бойзбэнд выступал только в Южной Корее, потом вышел на японский и китайский рынки с отдельными адаптированными пластинками. Но в 2017 году США разместили в Южной Корее ракетную систему THAAD — и продажи в Китае прекратились. Именно этот момент в истории группы считается поворотным — тогда BTS начали работать на американский рынок, и о них узнал весь мир.



Valerie Macon / AFP / Scanpix / LETA

В составе семь вокалистов: бывший андеграундный рэпер РМ (Ким Нам-джун), актер Чин (Ким Сок-чин), бывший баскетболист Сюга (Мин Юн-ги), бывший саксофонист Ви (Ким Тхэ-хен), бывший бадминтонист Чонук (Чон Джон-гук), танцовщики J-Hope (Чон Хо-сок) и Чимин (Пак Чи-мин). Самому старшему участнику коллектива 26 лет, самому младшему — 22. Они поют на корейском и английском языках.

Обложка Time и выступление в ООН

У BTS мощная фанатская база — в 2018 году их поклонники (которые называют себя A.R.M.Y или Арми) даже получили премию iHeartRadio Music Awards за свою активность. Участники группы постоянно общаются с фанатами в социальных сетях, из-за чего журнал Time включал BTS в список самых влиятельных людей в интернете и назвал их «Следующими лидерами поколения».

BTS постоянно участвует в телешоу и ездит по всему миру с гастролями. А еще снимается в кино: в 2019 году фильм-концерт «BTS World Tour: Love Yourself in Seoul» показали в 95 странах, в том числе и в России. Но не везде премьера состоялась, например, в Грозном и Махачкале показы срывали из-за «разврата» на экране.

В 2017 году исследовательский институт Hyundai подсчитал, что вся деятельность BTS приносит в экономику Южной Кореи 3,63 миллиарда долларов в год (сопоставимо с вкладом в экономику 26 средних компаний), а каждый тринадцатый турист едет в Южную Корею именно из-за BTS.

Наконец бойзбэнд настолько популярен, что его участники однажды выступили с речью в ООН. От имени группы и организации ЮНИСЕФ они высказались против жестокого обращения с детьми и рассказали, как важно относиться к себе с любовью:

Вселенная BTS

Большинство поклонников группы — девушки (к примеру, из 367 тысяч участников фанатского сообщества «ВКонтакте» 315 тысяч — это поклонницы). Арми признают, что часто влюбляются в образы участников и чувствуют эмоциональную связь с ними, однако это не всегда хорошо заканчивается:

Нельзя не упомянуть темную сторону азиатского комьюнити

Айдолы получают письма, написанные кровью о том, что фанат(ка) не может без него(ё) жить и «умирает от любви», селфхарм, думаю, помните тот случай, когда девушка сняла себя мастурбирующей, вбросила это в тви, отметя группу

Перед каждым выступлением BTS фанатки выстраиваются в длинные очереди, чтобы увидеть кумиров. Так произошло и перед съемками шоу Джимми Киммела:

Но BTS уже давно не только музыкальный проект. Вокруг группы выстроилась целая вселенная — альтернативный мир, созданный Big Hit Entertainment, который связывает истории всех семи вокалистов, все клипы, фотографии и фильмы о группе. Этим дело не ограничивается: недавно вышла книга о группе «Notes 1» и вебтун «Спаси меня», рассказывающий вымышленную историю о них: «Семь парней. Лучшие друзья. Их судьбы переплетались и в хорошие, и в плохие времена. Все рухнуло, после того, как их пути разошлись», — сказано в описании.

Фабричные исполнители

BTS, как и весь кей-поп, критикуют за однообразие и бездушное маркетинговое отношение как к самим артистам, так и к их аудитории. «Неслучайно поклонники BTS называются A.R.M.Y: это милитаристская, послушная культура фэндома, выполняющая маркетинговую роль. […]Быть членом ARMY — значит работать, и эта работа сделает группу более известной во втором акте их карьеры», — пишет музыкальный критик Hollywood Reporter.

Поклонники много говорят о том, что сами участники BTS, возможно, находятся в депрессии, а звукозаписывающая компания относится к ним как к рабам. Многие связывают с этим смерть южнокорейского певца Кима Джонхена, который покончил жизнь самоубийством в 2017 году. Перед смертью он отправил подруге письмо, в котором рассказывал про свою «борьбу со славой».

BTS — не единственная южнокорейская группа, бьющая рекорды

В топе самых успешных музыкальных ютьюб-дебютов кейпоп-группы занимают семь мест из десяти. Три песни принадлежат BTS: «Boy With Luv,» «Fake Love» и «IDOL». Похожий на BTS коллектив, только с девушками, — группа BLACKPINK — вошла в топ с двумя песнями: «Kill This Love» и «DDU-DU DDU-DU». Еще две песни у певца Psy («Gentleman») и группы TWICE («Yes or Yes»).

Три оставшиеся строчки занимают Ариана Гранде, Тейлор Свифт и Эминем.

