Агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира — Misery Index.

«Индекс несчастности» определяется как сумма прогнозируемой инфляции и безработицы в отдельно взятой стране.

Первое место с огромным отрывом, как и год назад, заняла Венесуэла. На втором месте Аргентина, на третьем — ЮАР. Шестое место — у Украины.

Россия по сравнению с предыдущим годом поднялась в антирейтинге на 17 позиций.

Самыми счастливыми экономиками, исходя из ожидаемой в 2019 году инфляции и безработицы, можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур.