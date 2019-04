Дональд Трамп снова выложил мем с «Игрой престолов». Теперь люди сравнивают его с Серсеей

Дональд Трамп выложил в твиттере картинку со словами: «Никакого сговора. Никакого воспрепятствования. Хейтерам и леворадикальным демократам: ИГРА ОКОНЧЕНА». Это случилось 18 апреля во время пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, который подводил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы президента США. Трампа обвиняли в сговоре с Россией и воспрепятствовании правосудию, но по результатам доклада все подозрения сняты.

pic.twitter.com/222atp7wuB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 квітня 2019 р.

Мем оформлен в стиле «Игры престолов». Это не первая попытка Трампа перевоплотиться в героя сериала. В прошлом году таким же образом он сообщил о введении санкций против Ирана. Тогда на изображении было написано «Санкции близко».

Пользователи твиттера усомнились, что президент США на самом деле смотрел «Игру престолов», и стали сравнивать его с героями сериала.

So Trump is supposed to be … Dany? Cersei? The Night King? https://t.co/VldhUPQrKo

— Noah Shachtman (@NoahShachtman) 18 квітня 2019 р.

«Значит Трамп кем должен быть? Дени? Серсеей? Королем Ночи?»

Cersei. He’s Cersei. https://t.co/R9wSvb90O5

— Eric Woods (@Er_Woods) 18 квітня 2019 р.

Джерело: Медуза