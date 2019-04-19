Дональд Трамп снова выложил мем с «Игрой престолов». Теперь люди сравнивают его с Серсеей

Дональд Трамп выложил в твиттере картинку со словами: «Никакого сговора. Никакого воспрепятствования. Хейтерам и леворадикальным демократам: ИГРА ОКОНЧЕНА». Это случилось 18 апреля во время пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, который подводил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы президента США. Трампа обвиняли в сговоре с Россией и воспрепятствовании правосудию, но по результатам доклада все подозрения сняты.
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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 квітня 2019 р.
Мем оформлен в стиле «Игры престолов». Это не первая попытка Трампа перевоплотиться в героя сериала. В прошлом году таким же образом он сообщил о введении санкций против Ирана. Тогда на изображении было написано «Санкции близко».
Пользователи твиттера усомнились, что президент США на самом деле смотрел «Игру престолов», и стали сравнивать его с героями сериала.
So Trump is supposed to be … Dany? Cersei? The Night King? https://t.co/VldhUPQrKo
— Noah Shachtman (@NoahShachtman) 18 квітня 2019 р.
«Значит Трамп кем должен быть? Дени? Серсеей? Королем Ночи?»
Cersei. He’s Cersei. https://t.co/R9wSvb90O5
— Eric Woods (@Er_Woods) 18 квітня 2019 р.
Джерело: Медуза