Повінь – зміна системи

Menu
Close

Над собором Паризької Богоматері нависла серйозна загроза

19.04.2019

Деякі частини собору Паризької Богоматері можуть обвалитися того, як тут відбулася масштабна пожежа.

Як повідомляє Le Figaro, до такого висновку прийшли пожежні експерти, які виявили кілька критичних моментів.

У свою чергу міністр культури заявив, що в соборі залишаються “три основні точки крихкості”. Одна з них знаходиться в північному трансепті собору. Тут розташована шестерня довжиною близько 15 метрів і вагою кілька тонн. На думку фахівців, якщо вона обрушиться, то за нею впаде частина північного фасаду.

Також в соборі в аварійному стані залишається західний фронтон між двома дзвіницями. Рама, на яку він спирався, була знищена пожежею

Читайте також:   Ляшко і Бойко не прийшли на дебати з Гриценком
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *