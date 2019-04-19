Є загроза обвалення частин собору Нотр-Дам

В Нотр-Дам виявлено три уразливості, з-за яких може обрушитися частина північного фасаду та інші елементи

Після пожежі зберігається загроза обвалення ряду елементів собору Паризької Богоматері. Про це повідомив міністр культури Франції Франк Риестер.

За словами Риестера, в Нотр-Дам виявлено три вразливі точки. Перша – в північному трансепті собору – трикутний елемент довжиною близько 15 метрів, який перетинає фасад. Його більше не підтримують балки даху. У разі падіння такий елемент може зруйнувати велику частину північного фасаду.

Друга вразлива точка – західний фронтон між двома дзвіницями. В результаті пожежі обрушилися перекриття, на які він спирався.

Третій вразливістю є кут південної дзвіниці, який деформувався в результаті нагрівання.

Раніше фахівці, які працюють на місці пожежі, сказали, що його причиною стала проблема з електрикою. Вони не уточнили, якого роду проблема могла послужити приводом для виникнення пожежі. За їх версією, загоряння було розташоване біля основи шпиля собору з боку Сени.

15 квітня 2019 року близько 19:00 у столиці Франції спалахнула пожежа в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі). Для гасіння залучили більше 400 пожежників, один рятувальник отримав травми. Каркас будівлі вдалося врятувати. За попередніми даними, пожежа виникла в ході реставраційних робіт.

Поліція не виявила жодних доказів, які б свідчили про умисний підпал собору.