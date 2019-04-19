Путін оформляється на ПМЖ в «ДНР»

Незалежно від результату виборів в Україні після їх завершення Кремль приготувався роздавати російське громадянство жителям «ДНР-ЛНР» за спрощеною процедурою.

Вони в один день написали про те, що повністю підготовлено все необхідне для масової видачі паспортів РФ жителям підконтрольних Москві територій Донбасу. Починаючи від набрання чинності 29 березня поправок в закон «Про громадянство РФ» про спрощену видачу паспортів РФ саме населенню «ЛДНР». Ці поправки дозволили надавати російське громадянство людям «з країн зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, а також з держав, де відбуваються збройні конфлікти і зміна режиму».

І закінчуючи підготовкою необхідної інфраструктури в сусідній з Донбасом Ростовської області, де ці паспорти будуть видаватися. Так, минулого місяця високопоставлені чиновники МВС Росії урочисто відкрили в Ростові-на-Дону нову будівлю Управління з питань міграції головного управління МВС РФ по Ростовській області. Відповідні приготування були зроблені і в інших населених пунктах, зокрема, в містах Шахти і Новошахтинськ.

Не вистачає останньої технічної деталі — указу президента Путіна про початок застосування прийнятого спеціально під жителів «ЛДНР» закону. З цим проблем точно не буде — як розповіли джерела цих російських видань в Кремлі, проект відповідного указу президента РФ вже підготовлений. А керівник комітету у справах СНД російської Державної Думи Леонід Калашников підтвердив, що «такий указ може бути підписаний відразу після виборів».

Очікується, що згідно з президентським указом жителі «ДНР» і «ЛНР» зможуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою — без обов’язкових випробувань і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п’яти років.

Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів, які видаються в «республіках» і здача українського паспорта. «Силовикам зможуть видати на місці, цивільним треба буде виїжджати в Ростовську область (Матвєєв Курган)», — розповів співрозмовник РБК.

Таким чином, РФ готується застосувати на контрольованих нею територіях Донбасу свій досвід роздачі російських паспортів жителям Придністров’я. Цей крок стане не просто черговим етапом у наближенні цих територій до РФ — слідом за введенням тут розрахунків в рублях, забезпечення цих територій за рахунок російського бюджету, визнання паспортів «ДНР-ЛНР» і т. д. Масова роздача російських паспортів мешканцям цих територій буде означати перехід цих республік під явний контроль Москви, їх прив’язкою до російської політичної, економічної і соціальної структур. Частиною яких де-факто стануть «ЛДНР» і їх мешканці. З усіма серйозними наслідками цього для України, цих територій і РФ.

Зокрема, як пояснював на початку березня резони Москви колишній секретар Радбезу ДНР «і засновник батальйону «Схід» Олександр Ходаковський, у разі військового загострення наявність громадянства у сотень тисяч жителів невизнаних республік «дасть можливість уряду Росії заявити про необхідність виконати свій обов’язок по захисту своїх громадян за аналогом Придністров’я».

Серед інших наслідків — кардинальний удару перспективам повернення в середньостроковій перспективі територій «ДНР-ЛНР» до складу України; масовий виїзд жителів «ЛДНР», отримали російські паспорти в РФ; загострення відносин Москви з офіційним Києвом і подальше відсунення перспектив мирного врегулювання на Донбасі; введення чергових санкцій Заходу щодо Росії.

У разі реалізації цього готується з минулого року рішення Росії доведеться понести економічні і політичні втрати. Але досвід Придністров’я показує їй, що ніяких реальних заходів протидії «гібридної паспортизації по-російськи» у решти світу просто немає. І тому Москва готова знову піти на повторення придністровської епопеї з паспортизацією чергової порції громадян «Російського світу».

Цього настійно вимагає постійно поглиблюється демографічна криза в РФ. Російські чиновники зізнаються, що справжньою метою роботи у сфері міграції є переселення в Росію 5-10 млн осіб. В якості країн-донорів розглядаються суміжні держави з великою кількістю російськомовних: Україна, Казахстан, Узбекистан, Молдова та інші.