Дії Москви ставлять наступного президента перед простим вибором – Казанський

Росія вчора посилила антиукраїнські санкції. Введено заборону на постачання в Україну нафти, нафтопродуктів і вугілля. Бензин звичайно не зникне, але однозначно подорожчає.

Так що новий президентський термін гарантовано почнеться з росту цін, незалежно від прізвища президента. У сценарії «Слуги народу» такого не було, але ласкаво просимо в реальний світ.

Російська дипломатія – унікальне явище. 5 років репетували про карателя і фашиста Порошенко, але при цьому весь цей час радісно заправляли наші танки своєї солярою. А тепер, коли все йде до того, що влада поміняється, вирішили почати відносини з потенційно новим президентом з наїзду і шантажу. Ще голосування не було, а подача вже прилетіла. Дивно, звичайно. Але по-іншому там мабуть просто не можуть. На щастя для нас. Спочатку я відчував побоювання, що росіяни зробили висновки зі своїх помилок і будуть застосовувати більш єзуїтську тактику, але немає. Гопники залишилися гопниками, нічого не змінилося.

Дії Москви ставлять наступного президента перед простим вибором – демонстративно принизитися і підкоритися, або продовжити нинішній курс на повний розрив Росії і України. На відміну від серіалу, де російський фактор просто винесли за дужки і проігнорували, в реальності так зробити не вийде. Кремль завжди нагадає про себе. Так що Зеленському, якщо він все ж переможе, цей вибір доведеться робити.

Найгірший варіант, який в цій ситуації може бути – це приниження, поступки і спроби лягти під Москву. Таке в Україні не прощається – доведено двома Майданами. Якщо Зеленський спробує це зробити, почнеться важке громадянське протистояння, країна швидко скотиться в хаос і анархію, а керувати країною і заробляти в такій ситуації не дуже-то зручно. Дуже сподіваюся, що і сам Зе, і його команда (не та «команда», яка на ТБ, а реальна) це розуміють, інстинкт самозбереження у них спрацює і помилок Януковича вони не повторять.