«Прошу вас підтримати мій курс»: Порошенко почав обдзвонювати кожного українця з проханням підтримати його на виборах, з’явився запис….

На мобільні телефони українців стали надходити дзвінки з записом голосу чинного президента Петра Порошенка.

Такі автоматичні повідомлення отримали багато журналісти, піарники, громадські активісти, юристи і політики, в тому числі кандидати першого туру Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Аудіозапис «дзвінка Порошенко» виклали в Мережу, відео опубліковане на YouTube.

Звернення гаранта триває менше 30 секунд. «Добрий день, це Петро Порошенко, президент України», — так починається дзвінок.

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Далі автовідповідач голосом гаранта каже, що 21 квітня вирішальний день, що визначить долю країни.

«Прошу вас підтримати мій курс: демократію і гідність, а не реванш; стабільну гривню, а не інфляцію; шлях у Європейський Союз і НАТО. Підтримайте сильну країну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне — зберегти країну. І до зустрічі 21 квітня», — звучить повідомлення, після чого обривається.

Дзвінки викликали в основному глузливу реакцію. Лідер «Батьківщини» оприлюднила селфи, на якому посміхається і тримає біля вуха телефон.

«Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенко закликає проголосувати за нього», — підписала фотографію Юлія Тимошенко.

Політолог Кость Бондаренко розповідає, що хотів відповісти, але трубку відразу кинули. «… Я тільки зібрався сказати «Яволь, майн лібе фюрер!», а він чомусь кинув трубку. Нервує, напевно. В кінці квітня політики чомусь стають особливо нервовими. Доведено історією», — зазначив він.

«Тільки що дзвонив Петро Порошенко, в записі, звичайно. Просив підтримати його на виборах. Хоч би перевіряли куди дзвонять, чорти тупі», — написав колишній нардеп Олександр Онищенко, який звинувачує президента Порошенко в підкуп і залякування депутатів.

Представник штабу Порошенка Олег Медведєв пояснив, що до такого способу агітації вирішили вдатися, бо зателефонувати кожному громадянину особисто президент не має фізичної можливості.

Медведєв визнав, що ставлення до таких дзвінків може бути неоднозначним. Однак, за його словами, штабу Порошенка важлива реакція тих виборців, які ще не визначилися, а таких, як мінімум, 20%.

Нагадаємо, соцопитування показали різке скорочення розриву між Порошенком і Зеленським.

Як повідомляв Hyser, Гройсман зробив несподіваний прогноз на випадок перемоги Зеленського.

Також Hyser писав, що Порошенко раптово заговорив, як «Слуга народу» і розвеселив мережу.