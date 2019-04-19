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«Прошу вас підтримати мій курс»: Порошенко почав обдзвонювати кожного українця з проханням підтримати його на виборах, з’явився запис….

19.04.2019

На мобільні телефони українців стали надходити дзвінки з записом голосу чинного президента Петра Порошенка.

Такі автоматичні повідомлення отримали багато журналісти, піарники, громадські активісти, юристи і політики, в тому числі кандидати першого туру Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Аудіозапис «дзвінка Порошенко» виклали в Мережу, відео опубліковане на YouTube.

Звернення гаранта триває менше 30 секунд. «Добрий день, це Петро Порошенко, президент України», — так починається дзвінок.

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Далі автовідповідач голосом гаранта каже, що 21 квітня вирішальний день, що визначить долю країни.

«Прошу вас підтримати мій курс: демократію і гідність, а не реванш; стабільну гривню, а не інфляцію; шлях у Європейський Союз і НАТО. Підтримайте сильну країну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне — зберегти країну. І до зустрічі 21 квітня», — звучить повідомлення, після чого обривається.

Дзвінки викликали в основному глузливу реакцію. Лідер «Батьківщини» оприлюднила селфи, на якому посміхається і тримає біля вуха телефон.

«Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенко закликає проголосувати за нього», — підписала фотографію Юлія Тимошенко.

Політолог Кость Бондаренко розповідає, що хотів відповісти, але трубку відразу кинули. «… Я тільки зібрався сказати «Яволь, майн лібе фюрер!», а він чомусь кинув трубку. Нервує, напевно. В кінці квітня політики чомусь стають особливо нервовими. Доведено історією», — зазначив він.

«Тільки що дзвонив Петро Порошенко, в записі, звичайно. Просив підтримати його на виборах. Хоч би перевіряли куди дзвонять, чорти тупі», — написав колишній нардеп Олександр Онищенко, який звинувачує президента Порошенко в підкуп і залякування депутатів.

Представник штабу Порошенка Олег Медведєв пояснив, що до такого способу агітації вирішили вдатися, бо зателефонувати кожному громадянину особисто президент не має фізичної можливості.

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Медведєв визнав, що ставлення до таких дзвінків може бути неоднозначним. Однак, за його словами, штабу Порошенка важлива реакція тих виборців, які ще не визначилися, а таких, як мінімум, 20%.

Нагадаємо, соцопитування показали різке скорочення розриву між Порошенком і Зеленським.

Як повідомляв Hyser, Гройсман зробив несподіваний прогноз на випадок перемоги Зеленського.

Також Hyser писав, що Порошенко раптово заговорив, як «Слуга народу» і розвеселив мережу.

 

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