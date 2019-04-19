«Дуже наболіло»: Зеленський відверто розповів про своє самому великому страху, «ти такий же, як…»

Український шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів, чим він відрізняється від попередніх президентів України.

Він пообіцяв, що в разі перемоги на виборах через п’ять років, тобто по завершенні каденції, «нікуди не втече», повідомляє 1+1.

«Чому я? Я через п’ять років нікуди не втечу, тому що я хочу бути людиною гідною країни. Я не хочу, щоб мене на вулиці хтось догнав і сказав: «Ти такий же, як Порох». Просто дуже наболіло. Я дійсно хочу привести цих людей, зламати систему», — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський хоче привести команду професіоналів і не вказувати їм, що робити, а хоче зламати систему.

«Все це, знаєте, схоже на колоду карт краплених, де королі і шістки міняються місцями всі ці роки, а ставка дуже велика. Ставка страшна — людське життя», — сказав кандидат у президенти.

Шоумен також підтримав закон про імпічмент.

«Дев’ять мільйонів українців виїхали – це ганьба і жах. Ми не втримали людей, найцінніше, що у нас є. І всі ці реформи нікому не треба, для кого? Якщо ще через п’ять років поїде половина країни. Ми всі повинні вийти з зони комфорту, як я зараз виходжу з Кварталу 95. Я став популярним і забезпеченою людиною завдяки цій країні! Тому у мене є мета, і я не бачу перешкод. Не впораюся – піду. І я за закон про імпічмент», — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що по всій ймовірності Порошенко програє вибори незалежно від результатів дебатів. Такий висновок зробив політолог Олександр Кочетков.

Основна причина полягає в тому, що багатьох українців від чинного президента відштовхнув цинічний підхід команди глави держави виборчої кампанії.

Петро Порошенко перебуває в колі осіб без принципів з послухом, які готові на все для того, щоб догодити президенту.

Відповідно, вони теж почали діяти говорячи одне, а виконувати інше, піаряться буквально на всьому, при цьому поливаючи брудом усіх незгодних.

Таким чином, Порошенко прийшов до влади на тлі жорсткого військового конфлікту на Донбасі. Він, як воєначальник, планував взяти під контроль державний кордон, а після задушити осередки опору в Луганській і Донецькій області. А в слідстві посилення позиції нібито почати переговори з Володимиром Путіним з приводу повернення Кримського півострова, проте план зазнав краху.

Скасування націоналізації Приватбанку: що буде з вкладниками

Головне

У зв’язку з цим пристойності у владної команди була відкинута в сторону. Вони починали збирати ресурси для того, щоб купити потрібний результат на президентських виборах.

В даний час головне питання полягає не в голосуванні, а в питанні мирної передачі влади нової команди.

Нагадаємо, в мережі спливла правда про велику трагедію на президентських виборах в Україні.

Як повідомляв Hyser, Порошенко раптово заговорив, як «Слуга народу» і розвеселив мережу.

Також Hyser писав, що у Порошенка підтвердили, що бояться Зеленського.